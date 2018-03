Regionalsport schwarzwald FC Bad Dürrheim: Trainer Reiner Scheu hat Bauchschmerzen

Fußball-Verbandsligist spielt am Samstag beim FC Auggen und empfängt am Montag den Tabellenzweiten Freiburger FC

Fußball-Verbandsliga: FC Auggen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr); FC Bad Dürrheim – Freiburger FC (Montag, 16 Uhr) – (daz) Mit einigen Bauchschmerzen blickt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu auf die zwei Aufgaben am Oster-Wochenende voraus. Einerseits warten zwei starke Gegner auf die Kurstädter, sodass der gerade erst eroberte Nichtabstiegsplatz schon wieder verloren gehen kann. Andererseits bieten sich dem Fußball-Lehrer wieder nur zwölf bis 13 Spieler an, was die taktischen Möglichkeiten einschränkt und zugleich keinem Spieler eine Atempause ermöglicht.

"Ich schaue den zwei Spielen tatsächlich mit einem etwas bangen Blick entgegen. Die Lage hat sich durch die Verletzungen vom Sime Fantov und Yakub Sevimli nochmals zugespitzt", sagt Scheu. Da beide Akteure auch in den Trainingseinheiten fehlten, fanden sich kaum zehn Spieler ein, was auch da die Möglichkeiten des Trainers reduzierte. Scheu setzte auf ein dosiertes Training ohne jegliches Risiko in Zweikämpfen, damit sich nicht weitere Spieler verletzen. Für Fantov und Sevimli könnten Julian Rönnefahrth und Abdullah Cil in die Anfangsformation rücken. Zumindest im Kader steht auch Selim Alinsoy, der zuletzt aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten musste. Ansonsten bietet sich nur noch der 40-jährige Bora Ikiz an.

Die bessere Chance, das eigene Punktekonto aufzustocken, rechnen sich die Kurstädter in Auggen aus. Allerdings hat der dortige Kunstrasenplatz seine Tücken und war in den vergangenen Spielzeiten kein Erfolgsgarant der Kurstädter. Etwas besser sah es aus, wenn auf Rasen gespielt wurde. Auggen hat bei 30 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf die Kurstädter, ging jedoch bisher in neun Heimspielen nur drei Mal als Sieger vom Platz. Den elf Auggener Heimpunkten stehen respektable 13 Auswärtspunkte der Dürrheimer gegenüber. "Es wäre für uns schon ein Erfolg, würden wir einen Punkt mitbringen. Natürlich dürfen es auch gerne mehr sein, aber bleiben wir mal realistisch", ergänzt Scheu.

Etwas anders verhält es sich mit dem Montag-Gegner. Die Freiburger sind mit bisher 69 Treffern die Torfabrik der Liga. Aktuell sind die Breisgauer mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Linx Tabellenzweiter, doch bei zwei weniger ausgetragenen Partien hat der Traditionsverein allerbeste Chancen, sich als Meister und ohne Aufstiegsspiele einen Platz in der kommenden Oberliga-Saison zu sichern. Immerhin sollte das Spiel viele Zuschauer anlocken, schließlich hat der FFC auch seine treuen Fans.