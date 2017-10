Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Spitzenreiter gibt sich die Ehre

Am Samstag gegen den SV Linx. Nico Tadic wieder dabei

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Linx (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Die Rollen sind vor diesem Spiel klar verteilt: Während sich der FC Bad Dürrheim dank des jüngsten Erfolgs in Radolfzell von den Abstiegsplätzen verabschiedet hat, gibt der kommende Gegner die Marschrichtung in der Liga vor. Linx hat aus den ersten neun Spielen 25 von 27 möglichen Punkten eingesammelt.

Bei den Bad Dürrheimern erwartet kaum einer gegen den Titelanwärter Punkte. „Ich denke noch nicht einmal an einen Punktgewinn. Wir wollen aber auch keine Klatsche kassieren. Natürlich kannst du auch so eine Übermannschaft einmal auf dem falschen Fuß erwischen, aber dazu müsste bei uns schon alles stimmen“, dämpft auch Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu die Erwartungen. Schon der Blick auf den Kader der Gäste verdeutlicht, welch große Qualität an Spielern im Einsatz ist oder auf der Bank sitzt. „Ich würde jeden Linxer Spieler, der dort nicht zur Stammformation gehört, nach Bad Dürrheim tragen. Das sind exzellente Fußballer“, betont Scheu.

Jahrelang galt der SV Linx als Fahrstuhlmannschaft. Zu stark für die Verbandsliga, zu schwach für die Oberliga. Doch seit dem letzten Abstieg 2011 steckt Linx in der Verbandsliga fest. Ein Umstand, der nun verändert werden soll. In den Kader wurde kräftig investiert, was sich offenbar auszahlt. Nur einmal leistete sich Linx ein Unentschieden. Ganze sechs Tore wurden bisher kassiert.

Immerhin haben die Gastgeber am vergangenen Samstag mit dem 2:0-Erfolg in Radolfzell dafür gesorgt, dass sie gegen Linx nicht unter Zugzwang stehen. „Wenn am Saisonende Bilanz gezogen wird, wird man sicherlich nicht über die verlorenen Punkte gegen Linx sprechen“, fügt Scheu an. Dennoch wird der Fußball-Lehrer versuchen, seine Elf zu motivieren, um vielleicht doch die kleine Sensation zu schaffen.

Wieder dabei ist bei den Kurstädtern nach seiner Sperre Nico Tadic. Das ist aber auch der einzige Lichtblick. Dagegen weilen Sime Fantov und Eduard Mladoniczky gegenwärtig in ihren Heimatländern Kroatien und Rumänien. Ali Sari fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Torhüter Konstantin Leichtle wurde nach seinem Fingerbruch gerade operiert. Der Dürrheimer Kader wird somit einmal mehr sehr klein und überschaubar sein, was die Erfolgshoffnungen nochmals dämpft.