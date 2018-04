Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Später Schuss ins Glück

Verbandsligist aus der Kurstadt feiert gegen Hofstetten 3:2-Erfolg

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Hofstetten 3:2 (1:2). Mit viel Mühe hat der FC Bad Dürrheim am Samstag die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten gelöst und seine Chancen auf den Ligaerhalt weiter verbessert. Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus, denn die Gäste spielten trotz ihrer aussichtslosen Tabellensituation sehr couragiert auf und waren zumindest einem Punktgewinn ganz nah. Die Kurstädter stehen nun unmittelbar vor der Marke von 30 Punkten und haben eine kleine Lücke zu den Abstiegsplätzen gerissen.

„Ich hatte schon im Vorfeld der Partie gemischte Gefühle, die sich bestätigt haben. Wir haben in Halbzeit eins viel zu viele Fehler gemacht und dem Gegner zwei Treffer geschenkt. Da haben wir uns teilweise den Schneid abkaufen lassen. Letztlich war es ein Sieg des Willens. Wir haben trotz des Rückstandes eine gute Moral gezeigt“, resümierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu die Partie. Gästetrainer Martin Leukel trauerte nicht nur einem, sondern drei verlorenen Punkten nach. „Wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt und wurden bestraft. Wir haben sehr engagiert und motiviert gespielt. Umso bitterer ist es, mit leeren Händen vom Platz zu gehen.“

Die Partie begann furios. Nach einem Doppelpass lief Sime Fantov (2.) allein auf das Tor der Gäste zu, schoss aber vorbei. Besser klappte es acht Minuten später. Nico Tadic schloss eine schöne Aktion überlegt zum 1:0 ab. Doch nur Sekunden später glich Hofstetten aus. Vom Anspiel weg griff der Gast an und bekam außerhalb des Strafraums einen Freistoß. Den verwandelte Obert direkt zum 1:1. Weiter ging die rasante Startphase. Dennis Becker (18.) rettete kurz vor der Linie, und wieder nur 60 Sekunden später schlug es zum 1:2 ein. Hengstler vollendete nahezu mühelos. Danach ging bei Bad Dürrheim wenig. Selbst Angriffe in Überzahl wurden schlecht zu Ende gespielt. Die Fehlpässe in die Spitze häuften sich.

Mit Joshua Woelke und Tadic mussten gleich zwei Bad Dürrheimer verletzt in der Pause raus. Klare Chancen zum Ausgleich gab es zunächst nicht. Hofstetten setzte nun auf eine sichere Abwehr und Konter, die sich auch ergaben, so bei einem Kopfball von Singler (66.). Dann aber gelang doch der Ausgleich. Der schon zuvor unsichere Schlussmann der Gäste ließ einen Ball prallen und Julian Rönnefarth musste nur noch einschieben. Jetzt wollten die Kurstädter mehr. Selim Altinsoy (87.) vergab zunächst Chance zum Siegtreffer, der schließlich Abdullah Cil in Minute 89 gelang. Auch er nutzte einen Fehler der Gäste und erzielte das umjubelte 3:2. Tore: 1:0 (10.) Tadic, 1:1 (11.) Obert, 1:2 (19.) Hengstler, 2:2 (70. Rönnefarth), 3:2 (89.) Cil. Schiedsrichter: Gallus (Freiburg). Zuschauer: 100.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker (76. Ikiz), Bah, Detta, Tadic (46. Cil), Altinsoy, Rönnefarth, Woelke (46. Mladenovic), Bartmann, Fantov, Sari.