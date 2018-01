Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Schwerpunkt liegt auf dem Passspiel

Fußball-Verbandsligist startete am Mittwoch in die Vorbereitung

Fußball: Mit Neuzugang Yakup Sevimli (DJK Donaueschingen) und Rückkehrer Raphael Bartmann (berufliche Pause) startete Verbandsligist FC Bad Dürrheim am Mittwoch in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. Dank der guten Witterungsbedingungen konnte Trainer Reiner Scheu die erste Einheit auf dem Kunstrasenplatz absolvieren. Bis auf Selim Altinsoy (beruflich) waren alle Akteure dabei.

Scheu, der seinen Abschied nach Ende der Saison angekündigt hat, erstellte in den vergangenen Tagen ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm. „Wir müssen physisch wieder eine Basis legen. Ein weiterer Schwerpunkt wird das Passspiel sein. Technisch und taktisch kann sich die Mannschaft weiter verbessern. Zudem wird der Ball immer im Spiel sein“, kündigt der Fußball-Lehrer an. Sieben Übungseinheiten stehen in den kommenden Tagen an, bevor am 4. Februar ein erstes Testspiel beim Oberligisten FC Astoria Walldorf II vereinbart ist.

Unterdessen ist der Kreis der Spieler in der Winterpause kleiner geworden. Nazir Zulij, Ante Terzic (beide FC Singen), Dimitri Bärwald (FSV Denkingen) und Eduard Mladoniczky (FC Radolfzell) stehen nicht mehr zur Verfügung. Weiterhin ein großes Fragezeichen steht hinter der angekündigten Rückkehr von Hendrik Berg, der aus beruflichen Gründen in Stuttgart weilt. Zunächst muss der Coach ohne Berg planen. „Der Kader ist nochmals geschrumpft. Ich hoffe, dass dafür der Zusammenhalt nochmals gestiegen ist“, ergänzt Scheu. Mit in der Vorbereitung sind zudem die A-Jugendspieler Jeremias Fischerkeller und Moritz Karcher sowie Tobias Gleiche (zweite Mannschaft). Teamgeist wird nötig sein, denn die Kurstädter gehen von Abstiegsplatz 15 in die restlichen 16 Spiele. Noch ist der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz mit zwei Zählern überschaubar. Scheu hofft daher, in der zweiten Saisonhälfte möglichst ohne Verletzungspech durchzukommen, um auch im fünften Jahr in Folge die Liga zu halten.

Viel wird davon abhängen, wie schnell sich Sevimli etablieren kann. Die Qualitäten von Bartmann als Teil der Vierer-Abwehrkette sind bekannt, doch nach einjähriger Pause muss auch er erst einmal den Rhythmus finden. Am 10. März starten die Kurstädter in Endingen in die Punktspiele. In fünf Testpartien und einem Blitzturnier soll sich schnell die Formation herauskristallisieren, die das gesteckte Ziel erreicht. Hoffnungen machen die vergangenen Spielzeiten, als die Kurstädter stets eine starke zweite Saisonhälfte zeigten, die sie auf einstellige Tabellenplätze führten. Da aber waren die personellen Rahmenbedingungen besser. Diesmal würde schon Platz 13 genügen.