Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Reiner Scheu hat keine Eile

Trainer lässt sich mit Entscheidung Zeit

Fußball: (daz) Nachdem es beim Verbandsligisten FC Bad Dürrheim bisher mit vier Abgängen und einem Zugang (wir berichteten) in der Mannschaft einige Veränderungen gab, ist die Trainerfrage für die Saison 2018/19 weiterhin ungeklärt. Ursprünglich waren noch im vergangenen Jahr Gespräche zwischen der Vereinsführung und dem Fußball-Lehrer geplant, wurden aber wieder zurückgestellt. „Ich habe diesbezüglich keine Eile. Wir werden uns noch zusammensetzen und eine Entscheidung treffen“, sagt Scheu.

Unterdessen hat der Coach wieder ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm für seine vom Abstieg bedrohte Elf erstellt. Den Trainingsauftakt hat Scheu für Mittwoch, 24. Januar, angesetzt. Dann soll neben Neuzugang Yakub Sevimli (DJK Donaueschingen) auch Raphael Bartmann nach einem Auslandsaufenthalt zurückkehren. Fraglich bleibt hingegen, ob auch Hendrik Berg nach halbjähriger Pause wieder für die Kurstädter aufläuft, da Berg jetzt ein berufliches Engagement in Stuttgart begonnen hat. Scheu würde eine Rückkehr begrüßen.

Die Testspiele beginnen am Sonntag, 4. Februar, mit einer Partie beim Oberligisten FC Astoria Walldorf II. Beide Vereine führen damit die freundschaftliche Verbindung fort, die seit einigen Jahren mit Spielen während der Sommer- und Winterpause gepflegt wird. Am Samstag, 10. Februar, spielen die Kurstädter auf eigenem Platz gegen den Landesligisten FC Schonach. In Bad Dürrheim oder Villingen wird am 17. Februar ein Blitzturnier stattfinden. Hier treffen die Kurstädter auf den Landesligisten DJK Villingen und den Bezirksligisten SV Überauchen.

Die finale Phase der Vorbereitung beginnt am 24. Februar mit einer Partie beim Ligakonkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen. Eine Woche vor dem ersten Punktspiel, am 10. März in Endingen, testen die Kurstädter letztmals gegen den Landesligisten FC Löffingen. Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt wird am übernächsten Wochenende (21. Januar) ein Team aus Verbandsliga-Spielern den Verein beim eigenen Hallenturnier in der Salinensporthalle vertreten.