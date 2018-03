Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Mit Wut im Bauch zu drei Punkten

Kurstädter wiederholen dank des Erfolgs gegen Denzlingen bisher beste Saisonplatzierung

Fußball-Verbandsliga: Dank des 3:0-Erfolgs gegen den FC Denzlingen hat sich der FC Bad Dürrheim in der Tabelle bis auf Platz elf nach oben gearbeitet. Nur am elften Spieltag standen die Kurstädter einmal auf dieser Position, ansonsten immer schlechter. Für Trainer Reiner Scheu ist dies allerdings nur eine schöne Momentaufnahme. Aus gutem Grund: Einerseits sind die Punktabstände in der Liga gering und andererseits macht sich der Fußball-Lehrer ob der angespannten Personalsituation große Sorgen. Immerhin taugt der souveräne Erfolg dafür, mit viel Selbstvertrauen in die zwei Partien über Ostern zu gehen.

Gefallen hat Scheu, dass seine Akteure eine „prima Einstellung“ zum Spiel und zum Gegner fand. „Wir haben uns auch von den bekannten Namen der Denzlinger Spieler nicht verrückt machen lassen. Meine Jungs zeigten da keinen allzu großen Respekt.“ Hinzu kam bei den Kurstädtern auch noch eine gehörige Portion Wut im Bauch nach dem äußerst unglücklich verlorenen Spiel in Offenburg in der Woche zuvor, sodass Scheu von einer „abgerundeten Leistung“ sprach.

Neben dem Lob für diese couragierte Leistung hebt der Fußballlehrer jedoch immer wieder mahnend den Zeigefinger. Noch 13 Spiele sind zu absolvieren und über Ostern warten beim FC Auggen und gegen den Freiburger FC zwei Spiele, in denen die Kurstädter alles andere als favorisiert sind. Hinzu kommt, dass mit Sime Fantov und Yakup Sevimli am Samstag wieder zwei Akteure angeschlagen vom Platz gingen und schon gegen Denzlingen die eigene Wechselbank nur sehr dünn besetzt war. Sollten beide Spieler am Wochenende ausfallen, wird Scheu einen Joker aus dem Ärmel ziehen müssen, den er selbst noch nicht kennt. Schließlich wird es wohl auch noch drei Wochen dauern, bevor der verletzte Jonas Schwer wieder im Kader stehen wird.

Wegen der angespannten Personalsituation muss Scheu zwangsläufig auch im Training Veränderungen vornehmen. Rustikale Zweikämpfe sind wegen der Verletzungsgefahr nahezu ausgeschlossen. Außerdem gilt es zu regenerieren, denn bei den wenigen Spielern wird es sicherlich auch bald erste Verschleißerscheinungen geben.

Unterdessen zeigt sich immer deutlicher, wie Recht Scheu im SÜDKURIER-Interview vor Beginn der zweiten Saisonhälfte hatte. Der Fußball-Lehrer sagte damals: „So schlecht sind wir nicht.“ Die jüngsten Ergebnisse, aber auch die gezeigte Spielweise, unterstreichen die Worte des Übungsleiters. Hinzu kommen permanentes Lob und viel Anerkennung von seiten der gegnerischen Trainer. Auch deshalb wiederholt sich Scheu: „Wir haben das Potenzial, um in der Liga zu bleiben. Sollte es dennoch nicht mit dem Klassenerhalt klappen, liegt es allein an der unglücklichen Personalsituation.“