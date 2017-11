Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Mannschaftsrat entschuldigt sich

Spielerstreik bei den Kurstädtern schlägt Wellen. Hauptakteure von Wirkung ihrer Aktion überrascht

Fußball-Verbandsliga: Die Aktion der Spieler des FC Bad Dürrheim, das Training am Dienstagabend wegen ausstehender Zahlungen zu bestreiken (der SÜDKURIER berichtete exklusiv), hat am Mittwoch viel Wirbel ausgelöst, innerhalb und außerhalb des Vereins. Eigentlich sollte die Aktion intern bleiben. Im Rückblick haben die Hauptakteure, die Spieler selbst, das Ausmaß der Aktion unterschätzt. „Bereits am Mittwochmorgen hat sich der Mannschaftsrat in Person von Kapitän Felix Schaplewski bei mir entschuldigt. Die Aktion sollte nur einen Denkanstoß darstellen und keinesfalls den FC Bad Dürrheim in ein schlechtes Licht rücken. Schon gar nicht wollten die Spieler, dass die Aktion zum öffentlichen Thema wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Albrecht Schlenker.

Mehrere Faktoren haben in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass die Vereinsführung des FC Bad Dürrheim den finanziellen Vereinbarungen nicht nachkommen konnte. Mehrere Sponsoren haben ihre Zuwendungen gekürzt. Hinzu kommen fehlende Gelder aus den Zuschauereinnahmen. In der Mehrzahl der Heimspiele erreichten die Kurstädter nicht einmal dreistellige Besucherzahlen. Außerdem sind Mehrkosten für jene Spieler fällig, die weite Fahrten zum Training zurücklegen müssen. Nicht zuletzt wurden die zwei vor der Saison verpflichteten Togolesen öfters von der Unterkunft in Esslingen nach Bad Dürrheim und zurück, mit Übernachtungen hier, gefahren. Schuld trifft die Kurstädter diesbezüglich nicht, da sie sich um eine Unterbringung der Afrikaner vor Ort bemühten hatten, dies aber abgelehnt wurde. Somit entstand ein weiterer Kostenfaktor.

Völlig überrascht von der Entwicklung zeigte sich auf SÜDKURIER-Anfrage Alexander Thumer, der erst vor wenigen Tagen bei der Hauptversammlung des FC Bad Dürrheim als Vizechef ausgestiegen war. „Ich war nicht in die Finanzen eingebunden. Mein Part war allein der sportliche Teil. Da ich nichts weiß, werde ich mich auch eines Kommentars enthalten. Ich habe jedenfalls nie etwas von finanziellen Schwierigkeiten gehört“, betont Thumer und wird von Schlenker in seiner Aussage gestützt: „Alexander trifft keine Schuld. Seine Aussagen stimmen. Es gab bei uns diese Aufgabentrennung.“ Schlenker hingegen hielt sich immer aus personellen Fragen heraus. Allein die Verpflichtung des Cheftrainers, oder dessen Vertragsverlängerung oblag dem Vereinschef. Thumer erhielt von der Vereinsführung einen finanziellen Rahmen, mit dem er auf die Suche nach potenziellen Neuzugängen ging.

Unterdessen betonte am Mittwoch Kapitän Felix Schaplewski, dass die Aktion einmalig gewesen sei. „Wir werden am Donnerstag geschlossen trainieren und am Samstag selbstverständlich in Lahr spielen. Auch nächste Woche werden am Montag, Dienstag und Donnerstag alle Spieler im Training sein. Es geht normal weiter. Unsere Aktion war ein Denkanstoß für die Vereinsführung.“

Schlenker hofft, dass bereits Ende der kommenden Woche die vereinbarten Zahlungen an die Spieler wieder aufgenommen werden. Spätestens im Januar sollen alle Rückstände beglichen werden. Eine Frage aber bleibt. Ist die Verbandsliga für den FC Bad Dürrheim bei weggebrochenen Zuschauereinnahmen, sinkenden Werbeeinnahmen und immer weiter entfernt wohnenden Spielern überhaupt noch zu stemmen? „Wir werden uns darüber Gedanken machen. Bei 300 oder 400 Zuschauern bei den Heimspielen würde sich die Frage nicht stellen. Offenbar hat die Liga keinen großen Reiz in der Region. Auch die Problematik, dass wir in einem immer größeren Umkreis nach Spielern suchen müssen, macht es nicht einfacher“, ergänzt Schlenker. Er hofft, dass sich die Wogen schnell wieder glätten und die Mannschaft sich am Samstag beim Punktspiel in Lahr von der allerbesten Seite zeigen wird.

Schlenker wird, wie schon länger bekannt und unabhängig von den aktuellen Entwicklungen ist, im kommenden Jahr bei der Hauptversammlung nicht mehr für das Amt des 1. Vorsitzenden kandidieren. Möglicherweise könnte mit dem Ende seiner Ära auch die Zeit des FC Bad Dürrheim im höherklassigen Fußball zu Ende gehen.