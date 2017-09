Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Lichtblicke im personellen Bereich

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt am Samstag beim Aufsteiger FC Radolfzell

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). Zum dritten Mal in Folge trifft der FC Bad Dürrheim auf einen Aufsteiger. Nachdem es gegen Hofstetten (3:3) und Lörrach (1:1) nur zu Punkteteilungen reichte, wollen die Kurstädter nun versuchen, einen Dreier einzufahren. Mit einem Sieg würde die Elf von Trainer Reiner Scheu nach Punkten mit der Mettnau-Elf gleichziehen. Allerdings hat Radolfzell in den bisherigen vier Heimpartien nur einmal verloren. Die Dürrheimer haben von ihren drei Auswärtsreisen erst einen Zähler mitgebracht.

Trainer Scheu erinnert sich gern an die vergangene Saison, als seine Elf etwa zum gleichen Zeitpunkt einen überraschenden 5:1-Sieg in Mörsch einfuhr. „Ein ähnlicher Befreiungsschlag wäre auch jetzt wünschenswert. So ein Erfolgserlebnis würde bei uns einige Bremsen lösen“, hofft der Fußballlehrer. Scheu weiß aber auch um die Qualitäten der Gastgeber. „Radolfzell ist einer der zwei besten Aufsteiger.“ Bekannt ist vor allem Alexander Stricker, der aktuell bei sechs Treffern steht und schon in der Landesliga mehrfach seine hohe Qualität unter Beweis stellte. Scheu: „Auf ihn müssen wir aufpassen.“

Anfang der Woche sah es im Dürrheimer Spielerkader wieder besser aus. Joshua Woelke, Sheriff Bah und Dimitri Bärwald, die alle angeschlagen waren, meldeten sich wieder fit. Allein Sime Fantov plagt sich noch mit einer Oberschenkelverletzung herum, die ihn bereits gegen Lörrach behinderte. Keinesfalls einsatzfähig ist Nico Tadic, der gegen Lörrach die Ampelkarte sah und nun eine Partie zuschauen muss. Möglicherweise kehrt Amza Ovutagba in die Mannschaft zurück, nachdem es gelang, für den Togolesen in Villingen eine Unterkunft zu beschaffen. Sollte alles klargehen, wird Scheu mit dem Spieler noch ein Sondertraining absolvieren. Ovutagba hatte in seinen Einsätzen nachgewiesen, dass er der Defensive Stabilität geben kann.

Obwohl die Dürrheimer seit vier Spieltagen auf einem Abstiegsplatz stehen, will Scheu nicht in Schwarzmalerei verfallen. Die Abstände in der Tabelle sind gering. Zum einstelligen Bereich fehlen nur vier Zähler. Dennoch wäre es für die Kurstädter gut, am Samstag das eigene Punktekonto aufzustocken, denn in einer Woche gastiert der starke Tabellenführer SV Linx in Bad Dürrheim. Da hängen die Trauben sicherlich noch höher als am Samstag in Radolfzell.