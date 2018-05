Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Jetzt zählen nur drei Punkte

Kurstädter erwarten am Samstag den Abstiegskonkurrenten SV Kuppenheim

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Kuppenheim (Samstag, 15.30 Uhr). Die Konstellation ist klar: Will der FC Bad Dürrheim seine kleine Chance auf den Klassenerhalt wahren, muss am Samstag ein Sieg her. Übermächtig erscheint der Gegner nicht, denn Kuppenheim hat bei einem deutlich besseren Torverhältnis nur drei Punkte mehr. Bad Dürrheim könnte mit einem Sieg vor den letzten beiden Spielen in Singen und gegen Lahr die Lücke etwas schließen. Schon eine Punkteteilung wäre allerdings ein großer Dämpfer. Die letzten drei Partien werden binnen einer Woche ausgetragen.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu hatte schon am vergangenen Freitag bei der 0:3-Niederlage in Rielasingen personell mehr Auswahl und auch am Samstag zeichnet sich eine gut besetzte Auswechselbank ab. Allerdings haben gerade einige Leistungsträger wie Nico Tadic, Jonas Schwer oder Sime Fantov noch Trainingsrückstand. Dennoch sind gerade sie die Hoffnungsträger, denn alle drei können in ihren Reihen und auf ihren Positionen für Stabilität sorgen. Zudem sind sie die Antreiber im Spiel. Keine Experimente wird Scheu hingegen zwischen den Pfosten wagen. Jonas Kapp ist nach der starken Leistung in Rielasingen gesetzt, zumal Konstantin Leichtle nach seiner Handprellung noch nicht ganz fit ist. Kapp soll mit seiner Routine und Erfahrung der Mannschaft Sicherheit geben.

In Kuppenheim entführte Bad Dürrheim beim 1:1 einen Punkt, den Scheu noch heute als „glücklich“ einordnet. Drei Minuten vor dem Abpfiff gelang damals der Ausgleich. Eine erneute Punkteteilung wäre diesmal zu wenig für die Kurstädter. Sie wollen mehr. „Kuppenheim ist sicherlich keine Mannschaft, die uns ausspielen wird. Wir hingegen müssen die Zahl der individuellen Fehler deutlich reduzieren. Gerade bei Standards waren wir zuletzt sehr anfällig. Mit einer ähnlichen Fehlerquote haben wir keine Chance“, befürchtet Scheu.

Die Partie am Samstag ist die erste von noch drei Gelegenheiten, um den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden. Um am kommenden Mittwoch beim FC Singen und am übernächsten Sonntag gegen den SC Lahr noch im Rennen zu sein, müssen die Kurstädter gegen Kuppenheim liefern. Zwei der drei Mitstreiter, Stadelhofen und Denzlingen, haben am Samstag auch keine einfachen Aufgaben gegen Lörrach und Rielasingen zu lösen. Der ebenfalls bedrohte SV Mörsch kann sich hingegen beim Schlusslicht SC Hofstetten endgültig befreien.