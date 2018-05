Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Jetzt darf gezittert werden

Verbandsligist aus der Kurstadt unterliegt SV Stadelhofen mit 1:3 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Stadelhofen 1:3 (0:1). Durch die Niederlage gegen den bisher nur einen Rang besser platzierten SV Stadelhofen wird es für Bad Dürrheim im Abstiegskampf sechs Spieltage vor Saisonende immer enger. Hoffnungen macht der am Dienstag gezeigte Wille der Mannschaft, wenig Hoffnung macht hingegen die harmlose Offensive. Es mangelt an Spielern mit Abschlussqualitäten. Die Zuschauer gegen Stadelhofen hatten oft den Eindruck, die Kurstädter wollen den Ball ins Tor tragen und wurden mühelos dabei abgefangen.

Nach der Spielabsage am Samstag beim SV Linx hatten die Bad Dürrheimer immerhin 15 Feldspieler und zwei Torhüter „mobilisiert“. Deutlich wurde indes, dass mehrere Spieler nicht ganz fit waren und so zwar quantitativ, aber nicht qualitativ den Kader auffüllten. Was aus der Partie in Linx wird, ist noch offen. „Wir werden sechs bis sieben medizinische Atteste einreichen. Was dann passiert, liegt nicht mehr in unserer Hand“, sagte Vorsitzender Albrecht Schlenker. Mit einer Geldstrafe und dem Verlust der Partie muss gerechnet werden.

Gegen Stadelhofen spielte die abgesagte Partie keine Rolle mehr. Zumindest agierten die Spieler mit viel Willen und Einsatzbereitschaft. Die Reaktion der Mannschaft lockte immerhin 180 Besucher an, fast ein Saisonrekord bei den Kurstädtern. Viele von ihnen werden erkannt haben, dass sie möglicherweise in der kommenden Saison an gleicher Stelle nur noch Landesliga-Fußball erleben werden, nachdem die Elf gegen Stadelhofen einen Befreiungsschlag verpasste.

Bei Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu fiel die Spielbewertung treffend aus. „Stadelhofen war im Abschluss effektiv. Wir waren es nicht. Bis zum Strafraum sah unser Spiel gut aus, aber es gab keine finalen Pässe, die angekommen sind. Wir waren wieder einmal viel zu brav.“ Strahlen durften somit nur die Gäste. Deren Interimstrainer Frank Benz meinte: „Für uns ein unheimlich wichtiger und gleichzeitig verdienter Sieg. Wir hätten nur früher das 2:0 machen müssen.“

In Halbzeit eins spielte sich die Partie nahezu zwischen den Strafräumen ab. Schon da zeigte sich die Harmlosigkeit der Gastgeber. Joshua Woelke und Nico Tadic agierten als Antreiber, doch die Zuspiele kamen nicht an und Gästeschlussmann Lissek nie in Not. Ein Kopfball von Ringwald (37.) sorgte für Gefahr vor dem Dürrheimer Tor, in dem erstmals von Beginn an Konstantin Leichtle stand. Mit einem sehenswerten Volleyschuss aus der Drehung zum 0:1 gab der Gästestürmer Salihu kurz vor der Pause den Gastgebern noch einen Dämpfer in die Kabine mit.

Nach dem Wechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Partie lief im Mittelfeld ab. Nach rund einer Stunde vergab Salihu bei seinem Kopfball das mögliche 2:0. Kurzzeitig schwamm die Dürrheimer Abwehr etwas, bevor Sheriff Bah wieder für Ruhe und Ordnung sorgte.

Die erste richtig gute Chance der Scheu-Elf führte zum 1:1. Sime Fantov, der seinen Vertrag beim FC Bad Dürrheim um eine Saison verlängert hat, bereitete wunderbar vor und Abdullah Cil drosch den Ball knallhart ins Toreck. Die Hoffnung auf drei Punkte kehrte zurück, doch nun wurde auch Stadelhofen wieder aktiver. Das Spiel nahm an Fahrt auf und nach einer Hereingabe verpasste Tadic (74.) knapp die mögliche Führung. Diese vergebene Möglichkeit sollte sich rächen, denn nach einem Eckball und einem Kopfball schob Frammelsberger den Ball zum 1:2 ins Netz. Schließlich umspielte der überragende Sprungmann auch Leichtle und schob zum 1:3 ein. Tore: 0:1 (40.) Salihu, 1:1 (64.) Cil, 1:2 (87.) Frammelsberger, 1:3 (90+1.) Springmann; SR: Renner (Meßkirch); ZS: 180.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Bah, Schwer, Detta, Schaplewski, Woelke, Bartmann (75. Altinsoy), Fantov, Tadic, Cil, Sari.