Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Hoffnung auf neues Abwehrbollwerk

Kurstädter nach Heimniederlage vor zwei richtungsweisenden Spielen

Fußball-Verbandsliga: Durch die 0:2-Niederlage gegen Rielasingen-Arlen verpasste der FC Bad Dürrheim den Sprung von den Abstiegsplätzen und hat nun zwei Partien gegen unmittelbare Tabellennachbarn vor sich. Am Wochenende in Kuppenheim und eine Woche später gegen Singen trifft die Elf von Trainer Reiner Scheu auf Konkurrenten, die aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto haben und gegen die auf keinen Fall verloren werden sollte.

Gegen Rielasingen sah Scheu eine Mannschaft, „die das gebracht hat, was sie bringen kann“. In der vergangenen Saison spielten die Kurstädter auf eigenem Platz gegen Rielasingen 2:2, waren aber eigentlich chancenloser. Am Samstag zeigte die Mannschaft ein ordentliches Spiel, mit dem Manko einer schlechten Chancenverwertung, was die Kurstädter letztlich ein besseres Resultat kostete. Hinzu kam der Aussetzer eines Spielers vor dem Gegentreffer zum 0:2 und ein 0:1, das Scheu als „ganz klare Abseitsposition“ wertete.

Schon vor einer Woche in Neustadt kehrte mit Jonas Schwer ein wichtiger Baustein im Dürrheimer Spiel nach langer Leidenszeit wieder in die Mannschaft zurück. Dem damaligen Comeback über 60 Minuten folgten am Samstag erstmals 90 Minuten. Hoffnung macht dem Trainer, dass Sommerneuzugang Sheriff Bah und Schwer ein Innenverteidigerduo bilden werden, an dem sich noch mancher Gegner die Zähne ausbeißen dürfte. Die ersten Eindrücke stimmen zuversichtlich. Da nach der Winterpause mit Raphael Bartmann ein weiterer Spieler nach einem Auslandssemester zurückkehrt, könnte die Abwehrkette jene Stabilität gewinnen, die für den Ligaerhalt nötig ist.

Scheu glaubt indes nicht, dass die aktuelle Tabellenkonstellation mit Platz 16 eine psychologische Last für die Spieler darstellt. „Die neuen Akteure kennen die Situation nicht und die anderen Spieler wissen aus den vergangenen Spielzeiten, dass diese Konstellation für uns nicht neu ist.“ Für das Spiel in Kuppenheim zeichnet sich schon jetzt ab, dass Felix Schapleweski fehlen wird. Selim Alinsoy muss wegen seines Schichtdienstes auf einige Trainingseinheiten in dieser Woche verzichten und dürfte daher wohl auch kein Kandidat für die Anfangsformation sein. Die ständigen Wechsel werden die Kurstädter auch in den kommenden zwei wichtigen Spielen begleiten.