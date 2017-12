Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Duell der schwachen Offensivreihen

Verbandsligist gastiert im ersten Rückrundenspiel beim Kehler FV

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Realistisch gesehen besteht für den FC Bad Dürrheim in Kehl die wohl letzte Chance in diesem Jahr, die bisherigen 18 Punkte aufzustocken. Einerseits hat der Gastgeber bisher auch nur drei Punkte mehr auf der Habenseite, andererseits erwarten die Kurstädter eine Woche später Spitzenreiter Freiburger FC, der wohl eine Nummer zu groß sein dürfte. "Primäres Ziel wird es sein, den Abstand zwischen beiden Mannschaften nicht größer werden zu lassen. Wir müssen in Kehl punkten, denn einige Konkurrenten hinter uns haben leichtere Aufgaben zu lösen", sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Die Partie in der Grenzstadt ist demnach wichtiger als das vergangene Spiel in Lahr (0:3). Im ersten Vergleich, am ersten Spieltag, lagen die Kurstädter auf eigenem Platz schon nach 45 Minuten mit 0:2 Toren zurück und gingen mit diesem Ergebnis auch vom Platz. Scheu: "Das war ein schlechter Start in die Saison. Mich erstaunt etwas, dass Kehl seitdem in der Tabelle nicht weiter oben steht. Immerhin haben sie Fußballer in ihren Reihen, die schon in der Oberliga gespielt haben. Auf Dauer wird sich Kehl sicherlich aus der unteren Tabellenhälfte befreien."

Beide Mannschaften scheinen aktuell das gleiche Problem zu haben: Sie schießen zu wenig Tore. Während Bad Dürrheim bei 26 Treffern steht, hat Kehl nur 20 Mal getroffen. Nur die beiden Tabellenletzten unterbieten diese Bilanz. Wie trügerisch die Statistik sein kann, zeigte Kehl beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Endingen. Deutlich besser als die Kurstädter sind die Gastgeber hingegen im Defensivbereich und haben sich somit den Ruf der Minimalisten erarbeitet.

Scheu hat bis auf eine Ausnahme keine personellen Sorgen. Kapitän Felix Schaplewski fällt am Spieltag wegen seines Studiums aus. Wer kann ihn im defensiven Mittelfeld ersetzen? "Eine gute Frage", sagt Scheu. Der Fußball-Lehrer weiß es selbst noch nicht. Denkbar wären in erster Linie Dennis Becker oder Selim Altinsoy. Scheu will im Abschlusstraining beide testen. Trainiert haben die Kurstädter dreimal unter der Woche. "Wir können und werden aus den bekannten Gründen kein Training ausfallen lassen, zumal die äußeren Bedingungen noch gut sind." Er hofft, dass seine Mannschaft in Kehl mutig ihre Chance suchen wird. Hoffnung macht, dass Bad Dürrheim auswärts schon neun Punkte holte und damit gleichviel wie auf eigenem Platz. Die Partie in Kehl stuft Scheu sogar als "Sechs-Punkte-Spiel" ein.