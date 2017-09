Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: "Die Mannschaft wirft sich rein"

Kurstädter kommen in der Verbandsliga nicht auf Touren. Personalwechsel gehen weiter

Fußball-Verbandsliga: Aktuell misst sich der FC Bad Dürrheim mit den Aufsteigern. Beim SC Hofstetten sprang vor einer Woche ein 3:3 heraus und auch gegen Lörrach-Brombach (1:1) blieb es am Samstag bei einem Punkt. Kommenden Samstag geht es zum Liganeuling FC Radolfzell, wo ein Punkt ebenfalls das Ziel ist. „Wir müssen in kleinen Schritten denken. Da ständig Stammspieler fehlen, ist gegenwärtig nicht mehr drin“, sagt Trainer Reiner Scheu.

Es ist bei den Kurstädtern schon seit einigen Jahren so, dass sie sehr schleppend in die Spielzeiten kommen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Spieler-Fluktuation im Sommer fällt immer größer aus als geplant. Deshalb will Scheu auch nicht in Panik verfallen. „Wir haben von acht Spielen nur drei verloren. Selbst Tabellenplatz fünf ist nur sechs Punkte entfernt. Die Mannschaft macht, was sie kann und wirft sich in jede Partie rein.“

Besser würden die Kurstädter dastehen, müssten sie nicht ständig die Anfangsformation ändern. Am Samstag fehlte in der Innenverteidigung Amza Ovutagba. Bad Dürrheim setzt auf den Togolesen und sucht für den Fußballer ein Zimmer in der Stadt. Auch Angreifer Mustafa Akgün stand am Samstag nicht zur Verfügung. Neuzugang Adem Sari spielte noch keine Minute für die Kurstädter und der in der Innenverteidigung als Säule eingeplante Jonas Schwer bestritt wegen vieler Verletzungen im gesamten Kalenderjahr 2017 auch nur eine Partie. Scheu: „Uns fehlen zudem die Tore eines Christian Braun und die gestalterischen Fähigkeiten eines Yannick Bartmann. Beide Abgänge wiegen weiterhin schwer.“

Was die Kurstädter aktuell hemmt, sind auch Leistungsschwankungen. Als Beispiel nennt der Coach Abwehrspieler Sheriff Bah, der gegen Lörrach 45 Minuten ein komplett fehlerloses Spiel machte und nach dem Seitenwechsel nicht wieder zu erkennen war, als sich ein Fehler an den nächsten reihte. Bah ging, ebenso wie Dimitri Bärwald und Joshua Woelke, angeschlagen vom Platz, sodass ihr Einsatz in Radolfzell derzeit noch offen ist. Fehlen wird beim Spiel am Bodensee auf jeden Fall Nico Tadic. Der stets engagiert nach vorn spielende Tadic handelte sich am Samstag eine unnötige Ampelkarte ein. Scheu wird erneut umbauen müssen. Eine Stammformation ist weiterhin nicht in Sicht.