Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Der Abstieg rückt näher

Verbandsligist aus der Kurstadt muss sich gegen Kuppenheim mit einem Unentschieden begnügen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV 08 Kuppenheim 3:3 (1:1). (lh) Vor der Partie waren sich alle einig. Dürrheim brauchte drei Punkte, um mit den ebenfalls abstiegsgefährdeten Gästen in der Tabelle gleichzuziehen. Der Auftakt der Gastgeber war vielversprechend. Schaplewski setzt sich auf der rechten Seite durch und legt den Ball auf Ali Sari, der in Gästeschlussmann Nikolai Gogol aber seinen Meister fand. Die Gäste setzten auf Konter und hatten Pech, als ein Schuss von Marek Balzer aus 20 Metern gegen den Querbalken krachte. Wenig später ein katastrophaler Fehler vom Bad Dürrheimer Sherif Bah, der unbedrängt von der linken Außenseite den Ball zu seinem Torhüter Kapp zurückspielen wollte. Der in der Nähe lauernde Balzer erlief den zu schwach geschlagenen Rückpass und schob den Ball an Kapp vorbei ins Tor.

Nach dem Führungstreffer agierten die Gäste noch defensiver. Dürrheim hatte leichte Vorteilen, in der 39. Minute aber großes Pech, als ein Schuss von Sime Fantov aus spitzem Winkel von der Unterkante des Querbalkens an den Pfosten prallte und schließlich dem Kuppenheimer Torhüter in die Hände fiel. In der 45. Minute fiel der Ausgleich durch Jonas Schwer, der einen Eckball von Raphael Bartmann per Kopf ins Tor wuchtete. Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt.

Wenige Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Bartmann einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum schlug. Felix Schaplewski reagierte am schnellsten und brachte die Kurstädter aus kurzer Distanz mit einem Flachschuss in Führung. Kuppenheim erhöhte nun wieder das Tempo und drängte auf den Ausgleich und setzte das Vorhaben in die Tat um. Lucas Grünbacher zog von der linken Seite aus gut 30 Metern ab, und der Ball schlug über dem überraschten Kapp hinweg im hinteren Toreck zum 2:2 ein.

Nun war die Mannschaft von Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu wieder am Zug. Nachdem die nächste Chance durch Schaplewski noch nichts Zählbares eingebracht hatte, war es schließlich Nico Tadic der eine zu kurz abgewehrte Flanke vor dem Strafraum aufnahm und mit einem trockenen Flachschuss im gegnerischen Gehäuse zur neuerlichen Führung versenkte.

Doch Kuppenheim gab sich nicht geschlagen und schaffte in der 77. Minute erneut den Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite segelte in den Bad Dürrheimer Strafraum zum völlig ungedeckten Marek Balzer, der die Kugel per Kopf zu seinem zweiten Treffer an diesem Tag im Netz versenkte. Im Wissen, dass eine Punkteteilung für die Gastgeber im Abstiegskampf nicht ausreichen würde, versuchen die Kurstädter nochmals alles. Doch es bleibt beim enttäuschenden 3:3. „Bis auf die unverständlichen Abwehrfehler hat meine Mannschaft eine ansprechende Leistung gezeigt. Nun können uns nur noch Siege in den letzten beiden Begegnungen helfen, um den vielleicht rettenden fünftletzten Tabellenplatz noch zu erreichen“, lautete das nüchterne Fazit von Trainer Reiner Scheu. Tore: 0:1 (21.) Balzer, 1:1 (45.) Schwer, 2:1 (52.) Schaplewski, 2:2 (56.) Grünbacher, 3:2 (64.) Tadic, 3:3 (77.) Balzer. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Daniel Roeder (Gundelfingen).

FC Bad Dürrheim: J. Kapp, S. Bah, J. Schwer, Y. Sevimli (87. S. Altinsoy), R. Bartmann, A.Sari, N. Tadic, S. Fantov, J. Woelke, F. Schaplewski, P. Detta