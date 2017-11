Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Auch beim Gegner läuft es nicht rund

Kurstädter erwarten 1. FC Rielasingen-Arlen. Pokal-Helden bislang enttäuschend

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr). (wmf) Frische Luft tut gut. Wandern tut gut. Die Natur bringt den Menschen auf neue Gedanken, lässt vieles klarer und in einem angenehmen Licht erscheinen. Vor allem, wenn die Tour durch Südtirol führt. Dort, in Meran, ließ sich auch Reiner Scheu in den vergangenen vier Tagen den frischen Wind um die Nase wehen. Im Etschtal tankte er neue Kraft für die Schule und den Fußball. „Ich musste einfach mal Abstand gewinnen“, sagte der Pädagoge und Trainer des Verbandsligisten FC Bad Dürrheim unmittelbar nach seiner Rückkehr.

Am Samstag sitzt Scheu wieder auf der Trainerbank, wenn seine Elf den1. FC Rielasingen-Arlen empfängt. Ein Gegner, der bislang enttäuschte, dem Fußball-Lehrer aber gleichwohl großen Respekt einflößt. „Rielasingen ist eine starke Mannschaft, die sich bisher unter Wert verkauft hat und eigentlich viel weiter oben stehen müsste. Für Verbandsliga-Verhältnisse hat der Vereinen tollen Kader.“

Die Hegauer haben ihren Saisonhöhepunkt bereits hinter sich. Im August spielte die Mannschaft im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und verlor 0:4. Dennoch war das Spiel für die 23.000 Zuschauer in Freiburg ein echtes Fußballfest. Nach diesem Spektakel lief es für die Mannschaft von Trainer Jürgen Rittenauer in der Verbandsliga aber nicht mehr rund. Nach 13 Spieltagen hat Rielasingen lediglich 19 Punkte auf dem Konto und satte 18 Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Linx. Scheu: „Auch ich hatte Rielasingen vor der Saison zum Kreis der Titelfavoriten gezählt.“ Vor allem die Auswärtsschwäche machte den Pokalhelden bislang einen Strich durch die Rechnung.

Während Scheus Abwesenheit leitete Co-Trainer Frank Holder die Übungseinheiten der Bad Dürrheimer Verbandsliga-Kicker. „Rielasingen ist eine schwer berechenbare Mannschaft, die individuelle Klasse hat. Dies können wir mit Kampfgeist wettmachen. Wir müssen aber die einfachen Fehler abstellen. Sollte uns dies gelingen, dann bin ich optimistisch. Wenn man die Tabelle anschaut, dürfen wir das Spiel nicht verlieren“, sagt Holder.

Stürmer Mustafa Akgün ist leicht angeschlagen, dürfte aber zum ansonsten kompletten Kader gehören. Ein Wiedersehen gibt es am Samstag mit Dominik Almeida, der in der vergangenen Saison beim FC Bad Dürrheim spielte.