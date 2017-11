Regionalsport Schwarzwald FC Bad Dürrheim: Ali Sari absolviert Extraschicht

Verbandsligist muss am Samstag beim SV Kuppenheim antreten

Fußball-Verbandsliga: SV Kuppenheim – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). Wer vor dem Spiel nur auf die Tabelle schaut, könnte von einer Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe sprechen. Kuppenheim hat einen Punkt mehr, allerdings weniger Tore erzielt als die Kurstädter und dafür mehr kassiert. Der zweite Blick aber zeigt, dass sich Kuppenheim aktuell in ausgezeichneter Verfassung befindet. Die Elf führte gegen den Freiburger FC schon mit 3:0, bevor die Partie doch noch mit 3:4 verloren ging. Zuletzt wurde der starke Verbandsliga-Neuling aus Lörrach bezwungen und außerdem steht die Elf im Halbfinale des südbadischen Pokals.

„Es ist sicherlich nicht der beste Zeitpunkt, auf diese Mannschaft zu treffen. Andererseits haben auch wir zuletzt gegen Rielasingen eine gute Leistung gezeigt, auch wenn die Punkte letztlich fehlten. Wir wissen um die Bedeutung dieser Aufgabe. Unser Minimalziel wird es sein, den Punkteabstand zu Kuppenheim auf keinen Fall größer werden zu lassen“, sagt Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Hoffnung macht dem Fußball-Lehrer nicht nur die zuletzt ansprechende Leistung, sondern auch der Blick auf das Personal. Scheu kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Ali Sari absolvierte der Trainer am Mittwoch noch eine Extraschicht, da der Angreifer aus beruflichen Gründen nicht immer vor Ort war. Sari könnte mit Mustafa Akgün eine Doppelspitze bilden, aber noch will sich Scheu nicht in die Karten schauen lassen. „Wir brauchen auf jeden Fall Angreifer, die mit den Chancen sehr effizient umgehen. Da hatten wir zuletzt den größten Nachholbedarf. “ Auf der anderen Seite fordert Scheu einen stabilen Abwehrverbund, um möglichst keinem Rückstand nachlaufen zu müssen. Kuppenheim hat zwar nicht den absoluten Top-Torjäger in seinen Reihen, dafür aber mehrere Akteure, die gefährlich sind und ein Spiel allein entscheiden können.

Aus den bisherigen sechs Auswärtspartien sind die Kurstädter mit einem ausgeglichen Punktekonto zurückgekehrt. Zwei Siege, zwei Punkteteilungen, zwei Niederlagen und 14:14 Tore sind immerhin keine Bilanz für eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Genau da aber stehen die Kurstädter drei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde. Das soll sich am Samstag ändern.