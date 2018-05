Regionalsport Schwarzwald FC 08 peilt den neunten Triumph an

Fußball-Oberligist spielt am Montag Pokalfinale in Lahr. Verbandsligist SV Linx will lange die Null halten

Fußball, Südbadisches Pokalfinale: SV Linx – FC 08 Villingen (Pfingstmontag, 14.30 Uhr in Lahr) Nach einer langen und intensiven Saison folgen nun für die Nullachter die entscheidenden Tage und Wochen: Ehe es um den Aufstieg in die Regionalliga geht, steht am Pfingstmontag das heiß erwartete Finale um den Südbadischen Pokal an. In Lahr trifft der FC 08 auf das überragende Team der Verbandsliga Südbaden, den SV Linx. Dieser führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung (bei einer Partie mehr) vor dem Freiburger FC an und hat beste Chancen, nächstes Jahr in der Oberliga um Punkte zu spielen.

"Wir wollen unbedingt gewinnen, aber das wird alles andere als einfach“, weiß Nullacht-Trainer Jago Maric, dessen Team als leichter Favorit gilt. "In einem Pokalfinale heißt das aber gar nichts“, relativiert Maric. "Der SV Linx besitzt eine starke Mannschaft, die man überhaupt nicht unterschätzen kann.“ Achtmal haben die Nullachter bislang den Südbadischen Pokal gewonnen, beim Kontrahenten aus dem Ortsteil von Rheinau, der eine kürzere Anfahrt zum Austragungsort Lahr hat, gab es bisher einen Südbadischen Pokal-Triumph.

„Ich denke, es treten zwei tolle Teams zu einem würdigen Finale an“, sagt SVL-Trainer Sascha Reiss. „Ich ziehe meinen Hut vor dem FC 08, der in den vergangenen zwei Jahren überragend auftritt.“ Man habe den Gegner mehrfach – etwa beim Auswärtsspiel in Reutlingen – beobachtet und wisse um dessen Stärken. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Herausragender Offensivakteur bei den Linxern ist Adrian Vollmer, der vor drei Jahren mit dem Bahlinger SC das Double aus Regionalligaaufstieg und Pokalsieg schaffte. Vollmer hat in der diesjährigen Verbandsligasaison bereits stolze 31 Treffer erzielt und führt die Torschützenliste mit großem Abstand an. Jedoch auch Marc Rubio (18 Tore) oder Piakai Henkel, ein weiterer Ex-Bahlinger, sind stets torgefährlich.

„Wir müssen hinten gut und stabil stehen“, gibt Vollmer leichte Einblicke in den Matchplan. „Wenn es lange 0:0 steht, haben wir durchaus Chancen, denn vorne sind wir immer für ein Tor gut.“ Und Abwehrspieler Rico Schmider ergänzt: „In einem Finale kann alles passieren.“

Da dies auch der FC 08 weiß, ist die Konzentration wieder eine der Haupttugenden, die Jago Maric seinen Akteuren mit auf den Weg gibt. Das Team wird sich am Montagmorgen im Friedengrund zu einem Frühstück treffen und gegen 11 Uhr die Fahrt in die Ortenau antreten. Begleitet werden die Nullachter von drei Fan-Bussen, wobei das Gros der FC 08-Anhänger mit dem Auto anreisen wird. Mindestens 600 Zuschauer aus der Region Schwarzwald-Baar werden in Lahr erwartet.

Personell sieht es derweil bei den Villingern sehr positiv aus: „Zum Glück ist unser Kader inzwischen wieder breiter“, sagt Maric. Sowohl Stürmer Cristian Giles als auch Außenverteidiger Manuel Stark sind für den Pokal-Hit einsatzfähig. Bei Tobias Weißhaar wird sich dies kurzfristig entscheiden, es liegt aber auch bei ihm durchaus im Bereich des Möglichen. „Ich weiß nicht, wann wir letztmals so viele Spieler zur Verfügung hatten“, sagt Jago Maric. Die Aufstellung habe er „bis auf etwa zwei Positionen“ im Kopf. Variationsmöglichkeiten gäbe es also genug. Demnach wären die Nullachter trotz der Belastung der letzten Wochen und Monate bereit, über 120 Minuten zu gehen? „Ich denke schon, aber das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden.“ Und zwar vermutlich nicht nur aus Kraftgründen angesichts der bevorstehenden Zusatz-Aufgaben, sondern auch aus nervlichen Gründen...

Allgemein wird gleichwohl mit einer spannenden Partie auf einem Rasen gerechnet, der laut gastgebendem SC Lahr „Bundesliga-Niveau“ besitzt. Bleibt noch die Frage nach dem Wetter: 24 Grad sind angesagt, optimal also für die Besucher, zumindest gut für die Spieler. Das Fußballfest im Rahmen dieses bundesweiten „Finaltages der Amateure“ kann also beginnen… Und Maric motiviert seine Akteure mit folgendem Satz: „Wir haben die Chance, innerhalb kürzester Zeit in Villingen und Umgebung Geschichte zu schreiben."

Rund um das Finale:

Spielort ist das Stadion Dammenmühle, Unterer Dammen 25, in Lahr. Direkt am Stadion stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Am „Arena Einkaufpark“ (Alter Stadtbahnhof 1, Lahr) gibt es kostenlose Parkplätze sowie ein Gratis-Bus-Shuttle zum Stadion und zurück. Geleitet wird die Partie von Oberliga-Schiedsrichter Luigi Satriano aus Zell im Wiesental. Ihm zur Seite stehen die Assistenten Simon Wolf (Rheinfelden/SV Herten) und Ramon Leisinger (Olten/SV Albbruck). Als 4. Offizieller fungiert Jakob Paßlick (Offenburg/SV Gengenbach).