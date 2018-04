Regionalsport Schwarzwald FC 08 klettert auf Rang zwei

Villingen spielt gegen Ravensburg 1:1. Oberligist gibt drei Neuzugänge bekannt

Fußball, Oberliga: FC 08 Villingen – FV Ravensburg 1:1 (1:1) Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich am Mittwochabend im Friedengrund zwei Mannschaften, denen man den Substanzverlust der vergangenen Wochen anmerkte. Die Villinger kletterten durch den einen Punkt auf Rang zwei.

FC 08-Trainer Jago Maric wechselte gegen die Ravensburger seine Startelf auf zwei Positionen. Manuel Stark und Tevfik Ceylan rückten für Luca Crudo und Cristian Giles in die Mannschaft. Giles hatte sich beim Aufwärmen verletzt (Zerrung oder Muskelverhärtung).

Die Nullachter präsentierten sich zunächst feldüberlegen, kassierten nach einer Viertelstunde aber das 0:1. Der kurzfristig fit gewordene Daniel Niedermann verlor den Ball, Ravensburg konterte und Burhan Soyudogru schloss zur Gästeführung ab. Doch die Villinger schlugen zurück: Der agile Damian Kaminski setzte sich auf der linken Seite durch und passte nach Innen, wo Benedikt Haibt nur noch einschieben musste – 1:1 (23.).

Sechs Minuten später wären die Nullachter fast in Führung gegangen. Doch Kaminskis Schuss aus 18 Metern ging an die Latte. Der FC 08 war nun dicht vor dem zweiten Treffer. Stjepan Gengs Schlenzer wurde abgeblockt (32.), Tobias Weißhaar verpasste nach einer Ecke haarscharf (33.). Auf der Gegenseite zwang Soyudogru Villingens Torhüter Christian Mendes zu einer Parade (40.).

In der zweiten Hälfte verflachte die Partie aus allgemeinem Kräftemangel. Bartosz Brosniewski erzielte auf Ravensburger Seite in der 48. Minute einen Treffer, der wegen Handspiels zu Recht aberkannt wurde. Kurz darauf verpasste er das zweite Tor für die Gäste sehr knapp. Während die Nullachter nach vorne wenig Entscheidendes mehr zuwege brachten, hatte Ravensburg durch Thomas Zimmermann noch eine Halbchance (78.).

In den Schlussminuten warfen die Villinger alles nach vorne, doch FVR-Ersatztorhüter Niklas Volo geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. So blieb es bei der Punkteteilung. Am Samstag müssen die Villinger zum FC Nöttingen.

Trainerstimmen

Jago Maric (Villingen): „Wir sind etwas enttäuscht, denn wir wollten gewinnen und waren auch die bessere Mannschaft. Ich bin aber hochzufrieden mit meinen Spielern, die unter den schwierigen Umständen alles gegeben haben“.

Steffen Wohlfarth (Ravensburg): „In der ersten Hälfte waren wir schwach, danach aber sehr gut. Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden.“

Tore: 0:1 (15.) B. Soyudogru, 1:1 (23.) Haibt; Zuschauer: 700; Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell i.W.); Gelb-Rot: Altmann (91./wiederholtes Foulspiel)

FC 08 Villingen: Mendes – Stark (89. M. Chiurazzi), Ovuka, Niedermann, Serpa – Weißhaar, Gil, Geng (81. Wehrle), Kaminski – Ceylan, Haibt (83. Bak)

Drei Neuzugänge

Der FC 08 Villingen gab am Mittwochabend die Verpflichtung von drei Neuzugängen vom SC Freiburg bekannt: Innenverteidiger Nicola Leberer (22), Torhüter Jonas Huchler (20) und Stürmer Kamran Yahyaijan (19) unterzeichneten Zweijahresverträge beim Oberligisten. Die Villinger haben zudem den Vertrag mit Torhüter Christian Mendes verlängert. (sum)