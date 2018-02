Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Trainer Jago Maric: "Noch mehr ,Englische Wochen' wären fatal"

Platz zwei in der Winterpause: Der Regionalliga-Aufstieg liegt für den FC 08 Villingen im Bereich des Möglichen. Am Samstag wird die Saison in der Fußball-Oberliga mit dem Auswärtsspiel beim SV Oberachern fortgesetzt. In den vergangenen Wochen hatte Trainer Jago Maric jedoch etliche Sorgen, wie der 39-Jährige im Interview dem SÜDKURIER verriet.

Herr Maric, zum Schnee dürften Sie inzwischen ein zwiespältiges Verhältnis haben, oder?

Tja, wir sind es gewohnt. In den ersten Wochen nach Trainingsstart waren die Bedingungen sehr gut, aber seit einiger Zeit ist es schon bitter. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal draußen trainieren konnten.

Ist Besserung in Sicht?

Der Platz wurde zwar geräumt, ist aber immer noch von einer dünnen Eisschicht bedeckt. Darauf zu trainieren, wäre zu gefährlich. Wir erwägen, uns wenigstens für Donnerstag auf einem Platz im Bodenseeraum einzumieten. Aber die Plätze sind rar, denn die anderen Teams befinden sich ebenfalls in der Vorbereitung.

Das heißt, Ihre Mannschaft ist körperlich fit, weil sie statt des Fußballtrainings stets ins Sportstudio geht.

Das kann man so sehen. Wir haben mangels Alternativen den Schwerpunkt auf Fitness und Athletik gelegt. Aber der taktische Bereich kommt natürlich zu kurz, wenn das klassische Training auf dem Sportplatz entfällt. Außerdem kann ich den derzeitigen Leistungsstand von einigen Spielern nur schwer einschätzen.

Sind Sie dennoch zuversichtlich, was die Rückrunde betrifft?

Ja, das Team hat wieder super mitgezogen und aus den schwierigen Bedingungen das Beste gemacht. Natürlich kommt etwas Frust auf, weil du lieber kicken möchtest, aber wir sind dennoch guten Mutes geblieben.

Mit Oberachern treffen Sie am Samstag auf einen Gegner, der bestens in Schuss ist und das auch bereits in einem Punktspiel unter Beweis stellen konnte.

Absolut. Ich habe schon in der Vorrunde gesagt, dass Oberachern nicht zuletzt auch in der Breite eine starke Mannschaft ist. Natürlich haben wir einen Nachteil, weil der SVO schon gespielt und noch dazu gegen Pforzheim deutlich gewonnen hat. Ich will das aber nicht als Ausrede gelten lassen, sollten wir womöglich schlecht spielen.

Die Hauptsache ist für Ihr Team wohl, dass überhaupt wieder gespielt werden kann.

Definitiv. Noch weitere ,Englische Wochen’ für das Frühjahr anzuhäufen, wäre fatal. Die Mannschaft ist absolut heiß darauf, wieder um Punkte zu spielen.

In den letzten Tagen gab es mit der Verletzung von Pablo Gil eine Hiobsbotschaft. Gibt es hierzu schon Konkretes?

Am Mittwoch wird ein MRT erstellt, dann wissen wir Näheres. Pablo konnte am Montag zumindest schon wieder ein leichtes Fitness-Training absolvieren. Dass es bei ihm für Samstag reicht, halte ich aber für unwahrscheinlich.

Wie geht es dem ebenfalls verletzten Frederick Bruno?

Bei ihm wird es sicher noch drei oder vier Wochen dauern. Zunächst war der Heilungsverlauf positiv, dann ist er jedoch beim Joggen wieder unglücklich aufgetreten und hat Schmerzen. Wir wollen bei angeschlagenen Spielern ohnehin lieber etwas länger warten.

Die anderen Spieler sind soweit fit?

Ja, auch Benedikt Haibt, Teyfik Ceylan und Cristian Giles, die zuletzt krank oder angeschlagen waren, sind jetzt wieder mit von der Partie.

Es gab in der Winterpause mit Minou Tsimba-Eggers einen Neuzugang. Ist er schon eine Option für Samstag?

Für die Startformation nicht. Er ist ein junger, sehr talentierter Spieler mit Potenzial, der aber noch ein wenig Zeit braucht. Vielleicht ist er gegen Oberachern eine Option für die Bank.

Durch die starke Vorrunde wurde im Umfeld des FC 08 bereits viel über die Regionalliga gesprochen – auch eine Kommission war bereits zu Besuch. War das für Ihren Geschmack zu häufig ein Thema?

Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Es ist meiner Meinung nach das erste Mal seit Jahren, dass wir ohne jeden Druck in die Rückrunde gehen können. Sonst waren wir entweder in der Oberliga in Abstiegsgefahr oder wollten – wie letzte Saison – in der Verbandsliga unbedingt den Wiederaufstieg schaffen. Jetzt können wir die Sache ganz entspannt angehen. Auch von Vorstandsseite gibt es keinen Druck, dass wir Zweiter bleiben oder gar Erster werden müssen.

Aber schön wäre es schon, oder?

Natürlich wären allein die Aufstiegsspiele ein tolles Erlebnis. Aber wenn wir am Schluss Vierter oder Fünfter werden, haben wir eine großartige Saison gespielt. Wir wissen auch, dass wir in der Vorrunde das ein oder andere Mal das Glück des Tüchtigen hatten. Wichtig ist mir vor allem, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Und dafür stehen die Vorzeichen sehr gut.

Welche Mannschaft von der Konkurrenz fürchten Sie am meisten?

Ich bin der Meinung, dass die ersten acht Mannschaften fast alle auf einem Level sind – egal, ob TSG Balingen, Freiberg, Ravensburg oder der Bahlinger SC. Da entscheiden Nuancen. In der Rückrunde ist sehr viel möglich.

Sie sagen, in der Liga herrsche keinerlei Druck für Ihr Team. Wie sieht es im Pokal aus, in dem der FC 08 im Halbfinale steht?

Vorläufig ist der Pokal kein Thema, weil es noch einige Wochen bis zum Halbfinale gegen Kuppenheim dauert. Aber generell würde ich es nicht Druck, sondern Ansporn nennen. Wir haben viele Spieler dabei, die die Partie gegen Schalke miterlebt haben – und so etwas unbedingt noch einmal erreichen wollen.

FC 08 Villingens neuer Sportlicher Leiter, Alexander Thumer, hat derzeit einiges zu tun. Viele Verträge laufen aus. Haben Sie manchmal Sorge, dass es nach dieser Saison einen Aderlass gibt, wenn der Aufstieg nicht gelingt?

Überhaupt nicht. Ich habe mit quasi allen Spielern gesprochen und nicht einen erlebt, der irgendwie unzufrieden wäre. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass es – etwa aus beruflichen Gründen – Abgänge gibt. Aber im Großen und Ganzen herrscht hier Begeisterung und der Wunsch, dem FC 08 treu zu bleiben. Und auf diese Nachhaltigkeit haben wir im Trainerteam mit Arasch Yahyaijan und Claudio Sukale auch seit langer Zeit hingearbeitet. Die Spieler fühlen sich wohl hier, spielen vor einem großen Publikum und genießen das.

Platz 2 in der Oberliga – da meldet sich vielleicht auch der ein oder andere Spielberater, der neue Akteure anpreisen möchte.

Das stimmt. Ich bekomme reichlich Mails, nicht zuletzt aus meiner ursprünglichen Heimat. Vielleicht ist die ein oder andere Verstärkung für nächste Saison dabei.