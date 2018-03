Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Trainer Jago Maric: Ich glaube an meine Jungs"

Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga: Nullachter gastieren bei TSG Balingen

Fußball-Oberliga: TSG Balingen – FC 08 Villingen (Freitag, 18.30 Uhr). Mehrere Tage war es eine Zitterpartie, doch seit Donnerstagnachmittag steht fest: Das Derby zwischen dem souveränen Spitzenreiter Balingen und dem Tabellenzweiten aus Villingen kann ausgetragen werden – und zwar auf dem Stadionrasen der TSG Balingen.

Villingens Trainer Jago Maric freut sich zwar einerseits, dass nicht noch ein Nachholspiel dazukommt, andererseits steht es bei seiner Mannschaft personell nicht zum Besten: Danilo Cristilli und Damian Kaminski haben sich eine Grippe eingefangen und können nicht auflaufen. Auch hinter dem Einsatz von Benedikt Haibt, der am vergangenen Samstag verletzt vom Platz humpelte, steht ein großes Fragezeichen. Dafür steht Stjepan Geng der vergangenen Samstag nach seiner Schwindelattacke in Freiberg pausieren musste, wieder zur Verfügung.

„Es wird eine enge, kampfbetonte Partie“, vermutet Maric. Und sein Balinger Trainerkollege Ralf Volkwein stimmt zu: „Diejenige Mannschaft dürfte gewinnen, die weniger Fehler macht.“ So war es auch im Hinspiel, als die Nullachter wenige Minuten vor Schluss zum 1:1 ausglichen, mit Macht auf das zweite Tor drängten und sich prompt das 1:2 einfingen. Bei diesem Spielstand blieb es auch.

Beide Trainer haben großen Respekt vor dem jeweils anderen Team: „Die Villinger haben richtig gute Jungs“, sagt Volkwein und nennt exemplarisch Nedzad Plavci, Teyfik Ceylan und Tobias Weißhaar. Sein Kollege Maric beschreibt den Gegner so: „Eine sehr kompakte Mannschaft, die sich spielerisch massiv weiterentwickelt hat und auch in der Breite wirklich stark ist.“ Einig sind sich die beiden Trainer auch darin, dass die Begegnung noch keine Vorentscheidung um den Meistertitel bringen wird – selbst dann nicht, wenn die Balinger gewinnen sollten und damit ihren Vorsprung auf neun Punkte ausbauen könnten.

Betrachtet man die Voraussetzungen – dazu gehört auch, dass der FC 08 am Montag und Dienstag wetterbedingt nicht trainieren konnte und sich zudem erst wieder an den Rasenplatz gewöhnen muss – könnten die Villinger möglicherweise mit einem Unentschieden leben. Jago Maric sagt jedoch: „Wir gehen in jede Partie, um zu gewinnen. Ob wir dann in Balingen mit einem Unentschieden zufrieden sind, hängt wesentlich vom Spielverlauf ab.“ Die Einstellung der Mannschaft vor diesem Derby sei jedenfalls tadellos: „Ich glaube an meine Jungs."