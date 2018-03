Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingens Präsident Leo Grimm: Schöne Tore, tolles Ergebnis und spielerisch stark"

Nullachter freuen sich nun auf Endspiel gegen Verbandsliga-Spitzenreiter SV Linx

Fußball, südbadischer Pokal, Halbfinale: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim 6:1 (3:0). Der FC 08 Villingen steht erneut im südbadischen Pokalfinale und ist damit nur noch einen Schritt vom finanziell lukrativen DFB-Pokal entfernt. Im Halbfinale besiegten die Nullachter vor 500 Zuschauern den Verbandsligisten SV Kuppenheim leicht und locker mit 6:1. Im Endspiel am Pfingstmontag, 21. Mai, treffen die Nullachter auf den aktuellen Verbandsliga-Tabellenführer SV Linx, der sich beim FC Denzlingen mit 5:2 nach Verlängerung durchsetzte.

Die mit Benedikt Haibt für Stjepan Geng angetretenen Villinger machten sofort ihre Ansprüche klar. Cristian Giles scheiterte nach vier Minuten zwar noch an Nikolai Gogol im Kuppenheimer Tor, doch bereits zwei Zeigerumdrehungen später passte Teyfik Ceylan platziert auf Giles. Diesmal war der Spanier erfolgreich und traf aus kurzer Distanz zur 1:0- Führung. Nun verflachte das Spiel zunächst etwas, doch das 2:0 nach einer halben Stunde wirkte als „Dosenöffner“. Dieser Treffer kam überaus kurios zustande: Dragan Ovuka krümmte sich im Gästestrafraum vor Schmerzen. Der eigentlich bereits geklärte Ball kam wieder zurück in die Gefahrenzone. Dort stand FC 08-Kapitän Benedikt Haibt goldrichtig und fälsche die Kugel ins Tor ab. Ein Fernschuss von Dominik Stanic (32.) sowie ein schöne Aktion von Andreas Weisgerber (38.) – das war alles, was Kuppenheimer Offensive in dieser Phase zu bieten hatte.

Anders die Villinger: Nedzad Plavci hätte nach schönem Zuspiel von Tobias Weißhaar bereits das 3:0 erzielen können (33.), doch letztlich tat das erneut Giles, nachdem Kuppenheims Yannis Otto ein Rückpass zu seinem Torhüter verunglückt war und der Spanier dazwischen ging (40.).

Die Partie war zur Halbzeit quasi entschieden, doch die Nullachter gaben weiter Gas: Der eminent starke Giles versenkte das Leder trocken von der Strafraumgrenze (48.) und Plavci vollendete ein Zuspiel von Ceylan zum 5:0 nach 50 Minuten. Jago Maric wechselte jetzt munter durch, um einige Spieler für die Oberligapartie am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Astoria Walldorf II zu schonen. Mit Danilo Cristilli erzielte in Minute 66 auch gleich einer der Eingewechselten auf Pass von Giles den sechsten Villinger Treffer gegen völlig überforderte Gäste.

Das Resultat hätte auch noch höher enden können, doch letztlich ließ es der Favorit bei dem halben Dutzend bewenden und ermöglichte den Mittelbadenern in einer sehr fairen Partie mit Hilfe eines Strafstoßes noch den Ehrentreffer. Yannis Otto verwandelte den Elfmeter zum 6:1-Endstand. FC 08-Präsident Leo Grimm kommentierte die Partie so: „Schöne Tore, tolles Ergebnis und spielerisch stark. Nun freuen wir uns auf ein schönes Finale gegen Linx.“

Tore: 1:0 (6.) Giles, 2:0 (30.) Haibt, 3:0 (40.) Giles, 4:0 (48.) Giles, 5:0 (50.) Plavci, 6:0 (66.) Cristilli, 6:1 (89./FE) Otto. Gelbe Karten: Ceylan – Kolasinac. Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Kandern). Zuschauer: 500

FC 08 Villingen: Mendes – Stark, Ovuka, Gil, Serpa – Weißhaar (46. Kaminski), Wehrle (57. Niedermann), Haibt (57. Tsimba-Eggers), Ceylan – Giles, Plavci (63. Cristilli)

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): Ich bin sehr zufrieden, denn die Mannschaft hat alles sehr gut umgesetzt und bis zum 5:0 auch voll durchgespielt. Direkt nach der Partie herrschte bei den Spielern aber eine Stimmung wie nach einem Freundschaftsspiel. Ich habe denen erst mal gesagt, dass sie sich freuen sollen, denn ein Finaleinzug ist nicht selbstverständlich. Ich bin auch froh, dass sich niemand verletzt hat, denn jetzt kommen anstrengende Wochen.“

Matthias Frieböse (SV Kuppenheim): „Der frühe Rückstand hat die Aufgabe für uns noch schwieriger gemacht. Es war zweifelsohne ein Klassenunterschied zu erkennen. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Ich mache meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf, der Gegner war schlicht zu stark. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Abstiegskampf in der Verbandsliga.“