Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen verpasst Sprung an Tabellenspitze

FC 08 Villingen verpasst Sprung an Tabellenspitze

Nullachter spielen gegen Karlsruher SC II 1:1. Stjepan Geng sieht kurz vor Schluss Rote Karte

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Karlsruher SC II 1:1 (1:1). Es bleibt weiterhin spannend in der Oberliga Baden-Württemberg: Der FC 08 hätte mit einem Sieg die Tabellenspitze zurückerobern können, spielte gegen die Reserve des Karlsruher SC aber nur 1:1 und belegt aktuell den dritten Platz mit nur einem Zähler Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Neckarsulm.

Insgesamt verkaufte sich die nordbadische Drittliga-Reserve im Friedengrund besser als von vielen erwartet. Bereits nach neun Minuten durfte die Mannschaft des früheren Bahlinger Trainers und Ex-Profis (Schalke, SC Freiburg), Zlatan Bajramovic, jubeln: KSC-Stürmer Tim Fahrenholz hatte allerdings im Abseits gestanden. Der Treffer zählte nicht. Die Nullachter, bei denen der verletzte Daniel Niedermann durch Frederick Bruno in der Innenverteidigung ersetzt wurde, kamen nur allmählich in die Partie, aber umso effektiver: Gianluca Serpa schnappte sich auf der linken Außenseite das Leder und schlenzte es aus 20 Metern brilliant zum 1:1 in den rechten Torwinkel (19.).

Die Nullachter wollten nachlegen: Nedzad Plavci bediente Tevfik Ceylan, dessen Schussversuch nach 24 Minuten jedoch abgeblockt wurde. Allmählich wurden die Gäste wieder stärker, was sich insbesondere bei zwei Möglichkeiten für Christoph Batke zeigte. Die 43. Minute war möglicherweise der Knackpunkt der Partie: Stjepan Geng bediente Plavci, der den Ball uneigennützig auf Damian Kaminski quer spielte, der – von der Vorlage wohl etwas überrascht – die Riesenchance liegenließ. Das rächte sich schon im Gegenzug: Fahrenholz gab den Ball scharf herein, Kevin-Moussa Traore brachte das Leder aus fünf Metern zum 1:1 im Netz unter.

Die Villinger kamen nach der Halbzeit mit Schwung aus der Kabine: Zunächst verzog Cristian Giles nach einem Doppelpass mit Plavci (52.), dann scheiterte letzterer mit einem tollen Freistoß am prächtig parierenden KSC-Torhüter Oliver Semmle (57.), der auch bei einem Distanzschuss von Giles (63.) seine Qualitäten zeigte. Die Überlegenheit des FC 08 gegen konzentriert agierende Gäste flachte nun allerdings ab. Die Nordbadener hingegen verbuchten durch einen abgeblockten Schuss von Michael Reith (67.) und einen Kopfball von Malik Karaahmet (70.) noch zwei gute Szenen. Es blieb jedoch beim 1:1 in einem durchschnittlichen Spiel.

Den Villingern fehlen damit zwei Punkte, noch mehr aber Mittelfeldregisseur Stjepan Geng, der wegen Nachtretens eine Minute vor dem Schlusspfiff die Rote Karte sah. „Eine unbeherrschte Aktion: Stjepan wird uns sehr fehlen", ärgerte sich Nullacht-Trainer Jago Maric. Tore: 1:0 Serpa (19.), 1:1 Traore (44.). Gelbe Karten: 4/4. Rote Karte: Stjepan Geng (89., Unsportlichkeit). ZS: 700. SR: Yannick Eberhardt (Giengen an der Brenz).

FC 08 Villingen: Mendes – Stark (72. Gil), Ovuka, Bruno, Serpa – Wehrle, Geng, Ceylan, Plavci (90. + 1 Ketterer) – Giles, Kaminski

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08): "Der KSC spielte weitaus besser, als die Tabellensituation aussagt. Sie hatten aber auch Spieler aus dem Kader der Profis dabei. So hatte der Gegner viel Qualität auf dem Platz. Mich freut der Treffer für Gianluca Serpa. Die Jungs haben gekämpft bis zum Schluss und am Ende können wir mit dem einen Punkt auch zufrieden sein."

Zlatan Bajramovic (KSC II): "Wir haben gut gespielt und kaum Torchancen zugelassen – es war eine gerechte Punkteteilung. Der Treffer zum 1:0 war natürlich toll, da habe ich sogar an der Außenlinie applaudiert. Bei unserer Aufstellung muss ich Jago, den ich ja gut kenne, widersprechen: Die angesprochenen Spieler haben zusammen in dieser Saison nicht einmal fünf Drittliga-Minuten absolviert. Aber Jago ist ja Landsmann von mir und neigt daher auch etwas zum Übertreiben."