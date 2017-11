Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen steht im Pokal-Halbfinale

Oberligist gewinnt Viertelfinalspiel gegen Offenburger FV mit 3:1

Fußball, Südbadischer Vereinspokal: FC 08 Villingen – Offenburger FV 3:1 (1:0) Der FC 08 Villingen steht im Halbfinale des Verbandspokales und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den Pokalsieg und den Einzug in den DFB-Pokal machen. Der Oberligist gewann das Viertelfinalspiel vor heimischem Publikum gegen Verbandsligist Offenburger FV mit 2:1

Die Nullachter fanden besser in die Partie und gingen nach 16 Minuten in Führung. Einen Schuss von Daniel Wehrle fälschte Benedikt Haibt zum 1:0 ab. Danach wurde Offenburg stärker und kam kurz nach der Pause auch verdient zum Ausgleich durch einen Flachschuss von Marco Petereit (49.).

Nach dem 1:1 drohte die Partie zugunsten der Gäste zu kippen. Doch in der Schlussphase hatten die Nullachter die größeren Kraftreserven und nutzten dies auch. Nach einer Ecke von Tevfik Ceylan in Minute 84 traf Dragan Ovuka aus drei Metern per Kopf zum 2:1. Rund drei Minuten später legte Ceylan quer auf Haibt, der mit einem knallharten Schuss ins linke Toreck den Einzug der Villinger ins Halbfinale klar machte.

Das Halbfinale findet voraussichtlich am Donnerstag, 29. März (Gründonnerstag) statt. Die weiteren Viertelfinal-Ergebnisse im südbadischen Pokal:

FC Denzlingen – SC Pfullendorf 5:0

SV Oberschopfheim – SV Linx 0:4

SV Kuppenheim – FV Lörrach-Brombach 2:0