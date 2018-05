Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen spielt gegen FK Pirmasens und Bayern Alzenau

Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest stehen fest.

Fußball: Nun steht auch der zweite Gegner des FC 08 Villingen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga fest. Die Villinger treffen neben dem FK Pirmasens (Zweiter Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) auf Bayern Alzenau, den Vizemeister in der Hessenliga. Am letzten Spieltag überholten die Unterfranken mit einem 6:0-Sieg gegen Flieden noch den bisherigen Tabellenzweiten TSV Lehnerz, der in Lohfelden lediglich 3:3 spielte.

Im ersten Relegationsspiel empfängt Alzenau am Donnerstag, 31. Mai, Pirmasens. Siegen die Alzenauer, spielen die Villinger am Sonntag, 3. Juni, in Pirmasens und erwarten am Mittwoch, 6. Juni, Alzenau im Friedengrund.

Endet die erste Partie unentschieden oder mit einem Sieg für Pirmasens, haben die Nullachter am 3. Juni ein Heimspiel gegen Alzenau und reisen drei Tage später nach Pirmasens. Lediglich der Erste der Dreierrunde steigt in die Regionalliga Südwest auf.

Die Villinger gewannen ihr letztes Oberliga-Saisonspiel vor 500 Zuschauern zu Hause mit 4:1 gegen Schlusslicht TSG Weinheim. Die Treffer für den FC 08 erzielten Benedikt Haibt (3) und Cristian Gilles.