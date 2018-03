Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen spielt bei TSG Balingen 2:2

Punkteteilung im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga

Fußball-Oberliga: TSG Balingen – FC 08 Villingen 2:2 (1:1). Das Oberliga-Spitzenspiel zwischen der TSG Balingen und dem FC 08 Villingen endete 2:2 unentschieden. 2200 Zuschauer, darunter mehrere hundert Schlachtenbummler aus Villingen, sahen in der Bizerba-Arena eine Partie, die von vielen Zweikämpfen geprägt war. Mit dieser leistungsgerechten Punkteteilung hat Spitzenreiter Balingen weiterhin sechs Punkte Vorsprung vor den Nullachtern, die den zweiten Tabellenplatz belegen.

Die Gäste aus Villingen gingen in Minute 12 durch Christian Giles in Führung. Der Spanier traf mit einem spektakulären Seitfallzieher. Zehn Minuten später erzielte der Tabellenführer den Ausgleich. Kaan Akkaya ließ FC 08-Schlussmann Christian Mendes keine Chance. Dies war zugleich der Pausenstand, nicht zuletzt auch deshalb, weil den Villingern in der 27. Minute ein klarer Elfmeter verwehrt wurde.

In der zweiten Halbzeit gingen die Nullachter erneut in Führung. Nedzad Plavci traf in der 62. Minute ebenfalls mit einem Traumtor zum 1:2. Bei dem Volleyschuss von der Strafraumgrenze war Balingens Torhüter Marcel Binanzer machtlos. Nur fünf Minuten später fiel der erneute Ausgleich durch Patrick Lauble. Nach einem Missverständnis zwischen Villingens Abwehrchef Dragan Ovuka und Schlussmann Mendes kam der Balinger Torjäger frei zum Kopfball.