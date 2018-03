Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen spaziert locker ins Pokalfinale

Nullachter bezwingen SV Kuppenheim klar mit 6:1 Toren. Im Endspiel treffen die Villinger am Pfingstmontag, 21. Mai, auf den Verbandsligisten SV Linx

Fußball, südbadischer Pokal, Halbfinale: FC 08 Villingen – SV Kuppenheim 6:1 (3:0). Der FC 08 Villingen steht erneut im südbadischen Pokalfinale und ist damit nur noch einen Schritt vom finanziell lukrativen DFB-Pokal entfernt. Im Halbfinale besiegten die Nullachter vor 500 Zuschauern den Verbandsligisten SV Kuppenheim klar mit 6:1. Im Endspiel am Pfingstmontag, 21. Mai, treffen die Nullachter auf den aktuellen Verbandsliga-Tabellenführer SV Linx, der sich beim FC Denzlingen mit 5:2 nach Verlängerung durchsetzte.

Der Fußball-Oberligist machte vor eigenem Publikum den Klassenunterschied gegen den Verbandsligisten von Beginn mehr als deutlich. Bereits in der 6. Minute trafen die Gastgeber durch Christian Giles zur 1:0-Führung. Kapitän Benedikt Haibt (30.) und erneut Christian Giles (40.) sorgten mit der 3:0-Führung bereits vor der Halbzeitpause für die Entscheidung. Die Kuppenheimer wirkten völlig überfordert und lagen auch in dieser Höhe verdient zurück.

Im zweiten Abschnitt gaben Villinger weiter den Ton an und setzen bereits in Minute 48 durch Christian Giles den Torreigen fort. Der Spanier traf zum 4:0, dem Nedzad Plavci in Minute 51 das 5:0 folgen ließ. Danach nahm FC 08-Trainer Jago Maric innerhalb kurzer Zeit drei Wechsel vor, um einige Akteure für das Punktspiel am Samstag (15 Uhr) gegen Astoria Walldorf II zu schonen. Dennoch setzten die Hausherren ihr munteres Scheibenschießen fort. Danilo Cristilli machte in der 67. Minute das halbe Dutzend voll. Kurz vor Schluss erzielten die Gäste den Ehrentreffer. Yannis Otto verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter.