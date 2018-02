Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen souverän Bezirksmeister

Hallen-Futsalmeisterschaft der D-Junioren in Blumberg

Hallenfußball: (her) Beim D-Junioren Futsal-Finaltag um den VR-Talentiade-Cup setzte sich der Nachwuchs des FC 08 Villingen in der Eichbergsporthalle Blumberg durch. Im Finale wurde der Villinger Talentschuppen mit einem 5:1-Sieg gegen den TuS Blumberg seiner Favoritenrolle gerecht. Das Spiel um Platz drei gewann die SG Feldberg mit 1:0 gegen die SG Brigachtal. Fünfter wurde der SV Hinterzarten vor der DJK Villingen.

Die sechs Endrunden-Teilnehmer ermittelten zunächst in Dreier-Gruppen die Gruppensieger. Souverän setzten sich Blumberg und der FC 08 Villingen durch. Im ersten Halbfinale ließen die jungen Nullachter der SG Brigachtal mit 6:0 keine Chance. Blumberg setzte sich im zweiten Semifinale gegen die SG Feldberg ebenfalls sicher mit 4:0 durch.

In einem gutklassigen Endspiel ging der FC 08 schnell mit 2:0 in Führung. Blumberg hielt aber dagegen und markierte den Anschlusstreffer. In den letzten drei Minuten unterstrichen die Villinger mit drei Toren ihre Extraklasse in diesem Jahrgang.

„Nach leichten Anfangsschwierigkeiten haben sich meine Jungs immer mehr gesteigert und die Bezirksmeisterschaft verdient gewonnen. Wir freuen uns nun auf die Endrunde um die südbadische Meisterschaft“, zeigte sich FC 08-Trainer Marc Wiesbeck mit den Leistungen seiner jungen Kicker zufrieden.

Die Vorrunden-Ergebnisse: Gruppe 1: FC 08 Villingen – SG Brigachtal 5:1, SV Hinterzarten – FC 08 Villingen 0:0, SG Brigachtal – SV Hinterzarten 1:3. Gruppe 2: SG Feldberg – DJK Villingen 0:1, TuS Blumberg – SG Feldberg 4:0, DJK Villingen – TuS Blumberg 0:1.

Qualifikationsspiele für das Halbfinale: SG Brigachtal – DJK Villingen 3:2, SV Hinterzarten – SG Feldberg 1:2.

Halbfinale: Blumberg – Feldberg 4:0, FC 08 Villingen – Brigachtal 6:0; Spiel um Rang drei: Brigachtal – SG Feldberg; Finale: FC 08 Villingen – Blumberg 5:1.