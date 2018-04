FC 08 Villingen siegt knapp mit 1:0 in Nöttingen – aber hochverdient

Oberligist gewinnt in Nöttingen 1:0. Benedikt Haibt erzielt erneut Tor des Tages

Fußball-Oberliga: FC Nöttingen – FC 08 Villingen 0:1 (0:1). (mp) Der FC 08 Villingen verteidigte durch einen hochverdienten 1:0-Sieg den zweiten Platz und blieb zum Abschluss der dritten englischen Woche in Folge erfolgreich. Das Tor des Tages erzielt wie schon eine Woche zuvor Benedikt Haibt.

FC 08-Trainer Jago Maric hatte gegenüber dem Spiel unter der Woche gegen Ravensburg (1:1) einige Änderungen vorgenommen. Für Außenbahnspieler Gianluca Serpa kam überraschend Mauro Chiurazzi zum Zuge und für die verletzten Manuel Stark und Cristian Giles spielten Daniel Wehrle und Damian Kaminski wieder von Beginn an.

Die Villinger hatten vor rund 300 Zuschauern im Panoramastadion einen Start nach Maß. Nöttingens Holger Fuchs brachte zwar in der 3. Minute den Ball im Villinger Tor unter, der Treffer wurde aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zwei Minuten später jubelten die Nullachter. Zunächst scheiterte Benedikt Haibt an Torhüter Andreas Dups, aber den Nachschuss brachte der FC 08-Kapitän zur frühen 1:0-Führung im Tor unter.

Bei hochsommerlichen Temperaturen machten die Villinger Druck. Allerdings hatte Nöttingens Mario Bilger in der 24. Minute eine große Chance, bei der die Gäste im letzten Moment den Ausgleich verhindern konnten. Danach folgten Villinger Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Tobias Weißhaar mit einem Distanzschuss an Dups (28.). Zwei Minuten lief Teyfik Ceylan allein auf das gegnerische Tor zu, brachte aber ebenfalls das Leder nicht am starken Nöttinger Schlussmann vorbei.

Die Gastgeber hatten zwar vor der Pause auch noch eine Möglichkeit, doch Mario Bilger scheiterte an FC 08-Torhüter Christian Mendes (36.). Im Mittelpunkt stand aber weiterhin Nöttingens Torhüter, der auch bei einem Freistoß von Haibt (37.) zur Stelle war und verhinderte, dass der FC 08 mit einer höheren Führung in die Kabine ging.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen die Platzherren aktiver zu werden und hatten gleich in der 50. Spielminute die große Ausgleichschance, als Leutrim Neziraj den Ball aus kurzer Distanz nicht im Gästetor unterbrachte. Dann war Christian Mendes noch bei einem Kopfball von Leon Braun (53.) zur Stelle. In der Folgezeit verflachte die Partie zusehends. Beide Mannschaften mussten den hohen Temperaturen Tribut zollen. Die Nullachter kontrollierten aber weiterhin die Partie und hatten in der 72. Spielminute die Chance, alles klarzumachen. Damian Kaminski tauchte frei vor dem gegnerischen Tor auf, aber Dups lenkte den Heber des FC 08-Angreifers mit den Fingerspitzen noch über die Querlatte.

In der letzten Viertelstunde schafften es die Nöttinger nicht mehr, die Schwarzwälder ernsthaft zu gefährden, sodass es beim 1:0-Sieg für die Nullachter blieb. Bereits am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) gastiert der FC 08 Villingen im Nachholspiel beim 1. CfR Pforzheim.

Tor: 0:1 Benedikt Haibt (5.); SR: Tobias Eisele (Münchingen); Zuschauer: 300.

FC 08 Villingen: Mendes, Gil, Ovuka, Niedermann, Mauro Chiurazzi (72. Serpa), Wehrle, Geng, Weißhaar (82. Bak), Ceylan, Haibt (90. + 1 Crudo), Kaminski (90. + 2 Tsimba-Eggers).

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Hut ab vor meiner Mannschaft, die in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel gezeigt hat. In der zweiten Hälfte war es schwierig, bei diesen hohen Temperaturen weiter ein solch hohes Tempo zu gehen. Zudem hat Nöttingens Torhüter Andreas Dups ein überragendes Spiel gezeigt, ansonsten hätten wir das Spiel schon früher entscheiden können.“

Dubravko Kollinger (FC Nöttingen): „Erst bekommt unser Torhüter in der Anfangsphase so eine Kirsche, dann hält er uns mit sensationellen Paraden im Spiel. Insgesamt haben wir aber nicht gut gespielt und uns zu wenige Chancen erspielt, um Villingen ernsthaft zu gefährden.