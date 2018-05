Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen nutzt die große Chance und baut Vorsprung auf vier Punkte aus

Nullachter bezwingen SV Sandhausen II mit 3:2

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Sandhausen U23 3:2 (1:0). Die Aussichten auf den Rang zwei, und damit auf den Relegationsplatz, werden immer konkreter: Der FC 08 Villingen schlug die U23 des SV Sandhausen am Samstag knapp und vergrößerte seinen Vorsprung vor dem Drittplatzierten Freiberg auf vier Punkte.

Auch diesmal waren die angeschlagenen sowie verletzten Akteure wieder ein Thema: Benedikt Haibt stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, musste aber passen. Tobias Weißhaar und Cristian Giles probierten es, gingen aber im Verlauf der ersten Halbzeit erneut angeschlagen vom Platz. Die U23 des Zweitligisten aus Sandhausen, zuletzt mit drei Siegen die „Mannschaft der Stunde“, begann die Partie entgegen ihrer zuletzt gezeigten Offensivstärke verhalten. Die Nordbadener warteten mit zwei Viererketten auf und konzentrierten sich auf die Defensive. Die Nullachter hatten Probleme, den Abwehrriegel zu knacken. Erst in der 25. Minute gab es die erste Chance, als Mauro Chiurazzi auf Zuspiel von Giles aus spitzem Winkel den Ball über das Tor schoss. Die Aktionen der Gastgeber wurden nun aber druckvoller. Nach einer Flanke von Tevfik Ceylan verpasste Gil aus acht Metern die Führung (34.). Eine Zeigerumdrehung später Jubel im ebm-papst-Stadion: Nach Vorarbeit von Ceylan traf Pablo Gil aus zehn Metern per Außenrist in den Winkel – 1:0! Kurz vor der Pause hätten die Gastgeber nachlegen können, als sich Giles einen zu kurz geratenen Abstoß von SVS-Keeper Dominik Machmaier erlief, der Abschluss aber zu schwach war. Dies war zugleich die letzte Aktion des Spaniers, der sich wieder an den lädierten Oberschenkel griff und durch Tijan Jallow, ersetzt wurde.

Nach der Pause nahm die Partie Fahrt und Spannung auf: Ein Schuss von Jallow wurde von einem Gästespieler zur Ecke abgeblockt (50.), dann aber wieder die Sandhäuser: Mauro Chiurazzi kam im Laufduell mit Benjamin Sailer zu spät und brachte diesen klar zu Fall: Elfmeter, aber mit etwas Glück keine Rote Karte, sondern nur Gelb. Den Strafstoß verwandelte Mirco Born zum 1:1 (53.). Fast postwendend schlugen die Gastgeber zurück: Einen Distanzschuss von Stjepan Geng wehrte Cheick-Ahmed Cisse mit der Hand ab – schon wieder Elfmeter, diesmal aber auf der anderen Seite. Ceylan behielt die Nerven und brachte seine Farben in Führung (56.). Die Gäste öffneten nun ihre Abwehr, was den Villingern Chancen zu Kontern eröffnete. Der eingewechselte Gianluca Serpa nach Zuspiel von Chiurazzi (68.) stand kurz vor der Vorentscheidung, ebenso der starke Gil, der den SVS beinahe zu einem Eigentor nötigte (72.). Auch Sandhausen suchte aber nun sein Heil in der Offensive: Nach einer Ecke von Robert Herrmann von der linken Seite köpfte Konstantin Schiller zum 2:2-Ausgleich (75.) ein.

Auch von diesem Gegentreffer zeigten sich die Villinger unbeeindruckt. Nach einer Ecke von Ceylan stand Innenverteidiger Daniel Niedermann goldrichtig und köpfte den Ball zum 3:2 (80.) in die kurze Ecke. Die endgültige Entscheidung verpasste Geng, als er mit einem Schlenzer an Machmaier scheiterte (84.). Eine Sandhäuser Chance durch Jascha Glückschalt überstand der FC 08 ebenso wie die dreiminütige Nachspielzeit. Tore: 1:0 Pablo Gil (35.), 1:1 Mirco Born (53., Foulelfmeter), 2:1 Teyfik Ceylan (56., Handelfmeter), 2:2 Konstantin Schiler (80.), 3:2 Daniel Niedermann (84.). SR: Andreas Iby (Neuhausen/Fildern). ZS

FC 08 Villingen: Mendes – Gil, Ovuka, Niedermann, Mauro Chiurazzi (84. Wagner) – Wehrle, Geng, Weißhaar (15. Serpa), Ceylan – Bak (89. Crudo), Giles (45. Jallow).

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die immer wieder zurückgekommen ist und sich den Sieg aufgrund einer kämpferisch starken Leistung verdient hat. Wir hatten am Donnerstag lediglich zehn Mann im Training und so standen dieses Mal am Ende wieder vier U23-Spieler auf dem Feld. Ich habe den Jungs in der Pause von der 4:0-Führung der Bissinger gegen Freiberg erzählt und ihnen gesagt, dass wir jetzt eine große Chance haben. Heute ging es nur ums Gewinnen.“

KristjanGlibo (Sandhausen): „Wir haben in der ersten Halbzeit zu verhalten gespielt und uns keine Torchance erarbeiten können. Nach der Pause wurden wir deutlich mutiger. Wir schaffen zweimal den Ausgleich, geraten dann aber jeweils zu schnell wieder in Rückstand. Meine Mannschaft hat nie aufgegeben und hatte die durchaus Chance, einen Punkt mitzunehmen.“ (sum)