Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen nach dem Kantersieg: So ist die Ausgangssituation vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel

FC 08 Villingen nach dem Kantersieg: So ist die Ausgangssituation vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel

Die Nullachter aus Villingen reisen bereits am Dienstag an und hoffen beim Spiel am Mittwoch auf zahlreiche Villinger Schlachtenbummler. Pirmasens gilt als körperlich robuste Mannschaft, die gleichwohl sehr konterstark und torgefährlich agiert. Wir geben einen Überblick.

Der Jubel nach den ersten drei Villinger Toren mündete irgendwann in grenzenloses Erstaunen und schließlich gar in schiere Fassungslosigkeit. Die Zuschauer konnten kaum glauben , was sie da mit eigenen Augen sahen. Mit 8:1 Toren schoss der FC 08 den völlig indisponierten FC Bayern Alzenau im Aufstiegsspiel zur Regionalliga am Sonntag aus dem ebm-papst-Stadion.

Die Nullacht-Akteure rissen nach dem Schlusspfiff zwar kurz die Arme hoch, doch bereits nach dem obligatorischen Kreis der Mannschaft auf dem Feld und dem Abklatschen mit den Fans herrschte kühle Nüchternheit. Sämtliche Spieler betonten, man habe trotz des sensationellen Kantersieges noch nichts erreicht. Der Fokus ging bereits kurz nach dem Schlusspfiff in Richtung Mittwoch, wenn die entscheidende Partie beim FK Pirmasens ansteht.

Abschied: Für mindestens vier Akteure heißt es am Mittwoch nach der definitiv letzten Saisonpartie Abschied nehmen vom FC 08 Villingen. Geschäftsführer und OB-Kandidat Gaetano Cristilli ehrte das scheidende Quartett am Sonntag vor dem Anpfiff im Friedengrund.

Cristian Giles wechselt bekanntlich zum SSV Reutlingen, Nedzad Plavci zum Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Daniel Niedermann bleibt in der Oberliga. Er sieht seine fußballerische Zukunft beim Regionalliga-Absteiger Stuttgarter Kickers. Dort ist Martin Braun als Sportlicher Leiter tätig.

Ersatztorwart Matthias Demmer möchte künftig etwas kürzertreten. Ob Pablo Gil den Nullachtern in der kommenden Spielzeit erhalten bleibt oder ob er Abgang Nummer fünf sein wird, dürfte sich wohl am Mittwoch nach der Begegnung in Pirmasens entscheiden.

Am Sonntag im VIP-Zelt des FC 08 ergriff nach den beiden Trainern auch Villingens Sportlicher Leiter, Mario Ketterer, das Wort. Er berichtete, dass die Mannschaft zur optimalen Vorbereitung auf das entscheidende Spiel bereits am Dienstag den Weg nach Pirmasens antreten und dort übernachten werde. Aus diesem Grund wolle er nun einen „Klingelbeutel“ im VIP-Zelt herumgehen lassen. Dem Vernehmen nach war dieser angesichts der Euphorie nach dem Kantersieg gegen Alzenau letztlich gut gefüllt.

Tag der Entscheidung

FK Pirmasens – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). Am Dienstagabend wird der Nullacht-Tross also in der Südwestpfalz ankommen. „Gegen Pirmasens wird es ein ganz anderes Spiel als gegen Alzenau.“ Dieser Satz war von nahezu allen Villinger Protagonisten zu hören. Pirmasens gilt als körperlich robuste Mannschaft, die gleichwohl sehr konterstark und torgefährlich agiert.

Die Mehrzahl der Spieler verfügt über Regionalliga-Erfahrung. Zuletzt spielten die Pirmasenser von 2014 bis 2017 in der vierten Liga und konnten ihren Kader nach dem Abstieg weitgehend zusammenhalten. Im Gegensatz zu Alzenau und dem FC 08 machen die Pfälzer unter ihrem Trainer Peter Tretter keinen Hehl daraus, dass sie den Aufstieg in die Regionalliga als klares Ziel ausgegeben haben. Ein Scheitern würde demnach als Niederlage wahrgenommen.

Da dürfte es Nullacht-Coach Jago Maric etwas einfacher haben, obgleich beim FC 08 nach dem 8:1 vom Sonntag natürlich jeder ebenfalls mit dem Aufstieg liebäugelt. „Wir haben Pirmasens mehrfach beobachtet und werden uns gut auf den Gegner einstellen“, verspricht Maric. Wichtig werde es sein, gut gegen den Ball zu arbeiten und die Konzentration über 90 Minuten hochzuhalten.

Den Villingern reicht bereits ein Unentschieden zum Aufstieg, Pirmasens muss also angreifen, wobei das Spielen auf ein Unentschieden für Maric und Co. erfahrungsgemäß keine Alternative darstellt. Besonders aufpassen sollte die Villinger Defensive auf Pirmasens-Torjäger Dennis Krob, der in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stolze 20 Treffer erzielte.

Als Vorteil erachtet Maric die derzeitige Personalsituation: „Wir verlieren bei Einwechslungen keine Qualität – ganz im Gegenteil.“ Einzig Torjäger Nedzad Plavci, der am Sonntag die letzten 27 Minuten mitspielen durfte, ist verletzungsmäßig mit seinem gebrochenen Zeh ein Sorgenkind. Vieles spricht dafür, dass Plavci auch am Mittwoch zunächst auf der Bank sitzt, da er zuletzt nur wenig trainieren konnte.

„Es muss aber keineswegs der Fall sein, dass wir in Pirmasens mit der gleichen Startformation beginnen wie gegen Alzenau. Schließlich hat der Gegner auch eine andere Spielweise“, sagt Maric. Und fügt im gleichen Atemzug hinzu: „Es geht nicht um Plavci, nicht um Maric und auch nicht um andere Einzelpersonen, es geht einzig und allein um die Mannschaft.“

Benedikt Haibt: Kapitän des FC 08 Villingen zum Sieg gegen Alzenau:

Einen Appell richtet der Trainer noch an die Villinger Fußballfans: „Ich hoffe, dass möglichst viele mit nach Pirmasens fahren, um uns bei dieser einmaligen Chance zu unterstützen.“ Der Villinger Fanclub „Bregada Foresta Nera" setzt einen Bus ein. Weitere Anhänger wollen mit Autos in die Pfalz fahren.

Das wird auch nötig sein, denn im schönen Pirmasenser „Sportpark Husterhöhe“ werden die mit einer regen Fan-Szene ausgestatteten Einheimischen kräftig Druck ausüben wollen. Die Anhänger des FK Pirmasens hatten bereits das Auswärtsspiel am vergangenen Donnerstag in Alzenau (0:0) zum Heimspiel umfunktioniert. Letztlich dürfte es am Mittwoch für beide Seiten vor allem eines sein: reine Nervensache.