Regionalsport schwarzwald FC 08 Villingen löst auch die zweite Pflichtaufgabe

Klarer 6:1-Erfolg gegen Astoria Walldorf II. Nullachter rücken auf Tabellenplatz drei vor

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Astoria Walldorf II 6:1 (3:1). Auch die zweite Pflichtaufgabe wurde souverän gelöst: Nach dem 6:1 am Mittwoch gegen den SV Kuppenheim im Pokal-Halbfinale erzielten die Nullachter gegen eine überforderte Regionalliga-Reserve der Walldorfer das gleiche Ergebnis wie drei Tage zuvor. Damit rückt der FC 08 in der Oberliga-Tabelle auf Platz drei vor.

Nullacht-Trainer Jago Maric vertraute exakt derselben Mannschaft wie gegen Kuppenheim. Wieder wurde auf dem Rasenplatz im ebm-Papst-Stadion gespielt, der allerdings nach der Belastung von Mittwoch recht holprig war. Das hinderte die Gastgeber nicht, gleich den Vorwärtsgang einzuschalten. Nach einer Ballstafette bediente Teyfik Ceylan den mitgelaufenen Benedikt Haibt, der den Ball aus acht Metern freistehend am kurzen Eck vorbei schoss (5.).

Die Führung lag dennoch in der Luft. Daniel Wehrle bediente in Minute elf Cristian Giles, der mit einem schönen Heber von der Strafraumgrenze Walldorfs Schlussmann Lukas Dinies zum 1:0 überlistete. Zwei Minuten später: Ceylan zog eine Ecke von der rechten Seite auf das Fünfmetereck. Tobias Weißhaar verlängerte per Kopf, und der aufgerückte Dragan Ovuka musste das Leder nur noch aus kurzer Distanz zum 2:0 einnicken. Vor lauter Freude über seinen Treffer schlug Ovuka allerdings direkt nach dem Anspiel über den Ball, was Pasqual Pander prompt zum Anschlusstreffer für Astoria nutzte.

Nun verflachte die Partie eine Viertelstunde lang, ehe sich die Villinger dank gütiger Mithilfe von Walldorfs Torhüter Dinies wieder in Szene setzten. Der Gästeschlussmann boxte eine scharfe Ceylan-Ecke selbst ins Tor – 3:1 nach 35 Minuten. Andre Beckers Dropkick (42.) hätte fast den erneuten Anschluss bedeutet, ebenso knapp war es bei einem schönen Schuss von Gianluca Serpa auf der Gegenseite (45.).

Fast noch einseitiger wurde es nach der Pause: Haibts Chance nach Zuspiel von Plavci wurde noch ein Opfer des Platzes, doch als Plavci dann Ceylan bediente, erzielte dieser aus zehn Metern den vierten Treffer (55.). Nun kam die Zeit der Ergänzungsspieler, die sich hervorragend einfügten: In einer feinen Co-Produktion setzte sich Damian Kaminski auf der linken Seite durch und flankte optimal auf den ebenfalls eingewechselten Danilo Cristilli, der zum 5:1 vollendete (80.). Fünf Minuten vor dem Ende bewies Cristilli noch einmal seine Torjäger-Qualitäten, als er eine Rechtsflanke von Manuel Stark zum 6:1-Endstand volley nahm. Tore: 1:0 (11.) Giles, 2:0 (13.) Ovuka, 2:1 (14.) Pander, 3:1 (35.) Ceylan, 4:1 (55.) Ceylan, 5:1 (80.) Cristilli, 6:1 (85.) Cristilli. Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen). Zuschauer: 450.

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa, Gil (76. Niedermann), Ovuka, Stark – Wehrle, Weißhaar (63. Kaminski), Haibt (63. Cristilli), Ceylan – Giles (46. Geng), Plavci

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir eine kurze Zeit gebraucht, die Partie aber schnell wieder in den Griff bekommen. Es war stark, wie sich meine Mannschaft auf dem schwer zu bespielenden Platz so viele Torchancen erarbeitete. Wir haben sehr konzentriert gespielt, konnten nach dem 4:1 etwas zurückschrauben und Kräfte sparen.“

Andreas Kocher (Walldorf): „Ich habe der Mannschaft schon vor dem Spiel gesagt, dass dies ein Bonusspiel für uns ist. Wir sind nach zwei individuellen Fehlern schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir eine Viertelstunde Hoffnung, aber mit dem 1:3 wurde es schwer. Wir müssen schnell wieder aufstehen, denn am Mittwoch steht für uns ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt gegen Weinheim an.“