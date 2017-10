Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen lässt zu viele Chancen ungenutzt

Fußball, C-Junioren Oberliga

Fußball, C-Junioren Oberliga: 1. FC Heidenheim – FC 08 Villingen 4:1 (3:0). (ms) Die Villinger C-Junioren mussten eine klare Niederlage einstecken. Dabei waren die Kräfteverhältnisse keineswegs so deutlich wie das Ergebnis. Bereits nach vier Minuten gingen die Gastgeber in Führung, nachdem die Nullachter einen Eckball nicht klären konnten. Gleich danach vergab Domenico De Leo allein vor dem Tor die Chance zum Ausgleich. Auch Milan Jaqubi, Deniz Kaya und Johannes Spät ließen gute Gelegenheiten aus. Dies bestraften die Gäste mit dem zweiten und dritten Treffer noch vor der Pause. „Wir hatten zwei Totalausfälle auf dem Platz, die ich in der Halbzeit wachrütteln musste“, erklärt Villingens Trainer Haris Redzepagic.

Die Nullachter nahmen sich viel für die zweite Hälfte vor, erlitten aber durch ein Eigentor von Maximilian Richter den nächsten Rückschlag. Dario Holenstein verkürzte danach noch auf 1:4. Redzepagic: „Innenverteidiger Lorenz Pfaff ist ausgefallen. Das hat man unserem Spiel angemerkt. Für manche Jungs ist die Oberliga noch ein Ticken zu schnell.“

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (23.), 3:0 (27.), 4:0 (38.) Richter (ET), 4:1 (41.) Holenstein. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Dieter Preißing (Gerstetten).