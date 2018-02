Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen kurz vor Absage

Oberliga-Spiel gegen RV Ravensburg findet wohl nicht statt

Fußball-Oberliga: (sum). Das für Samstag geplante Heimspiel des FC 08 Villingen gegen den FV Ravensburg steht kurz vor einer Absage. „Wir wollen eine frühzeitige Entscheidung treffen, um dem Gegner Planungssicherheit zu geben“, sagte FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli am Dienstag. Eventuell werde bereits am Mittwoch oder am Donnerstag entschieden. Derzeit gebe es wenig Hoffnung, das Spiel auszutragen. „Unser Team hat am Dienstag versucht, auf dem Platz zu trainieren, aber es waren kaum koordinierte Bewegungen möglich“, so Cristilli. Für die nächsten Tage werde es wohl eine Mischung aus Einheiten im Fitness-Studio und eventuell noch einmal eine Trainingseinheit im rund 50 Kilometer entfernten Empfingen geben.

Auch beim Oberliga-Tabellenführer TSG Balingen macht das Wetter dem Spielplan einen Strich durch die Rechnung: Die TSG hat ihre ebenfalls für Samstag angesetzte Heimpartie gegen den 1. CFR Pforzheim wegen Unbespielbarkeit des Platzes bereits abgesagt.

Derweil wurde das ebenfalls ausgefallene Spiel des FC 08 Villingen gegen den Bahlinger SC neu terminiert. Das Oberliga-Derby soll nun am Mittwoch, 11. April, um 18 Uhr im EBM-Papst-Stadion stattfinden. Ebenfalls an einem Mittwoch, am 25. April, müssen die Nullachter die Partie in Pforzheim nachholen. Ein weiterer Mittwoch (28. März) ist bereits für das südbadische Pokal-Halbfinale zwischen Villingen und dem SV Kuppenheim vergeben. Muss nun auch die Begegnung gegen Ravensburg neu terminiert werden, wartet auf den FC 08 im Frühjahr ein Mammutprogramm mit etlichen „Englischen Wochen“.