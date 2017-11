Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen krönt tolle Vorrunde mit 4:0-Sieg in Weinheim

Nullachter gewinnen beim Schlusslicht. "Herbstmeisterschaft" als schöner Nebeneffekt

Fußball-Oberliga: TSG 62/09 Weinheim – FC 08 Villingen 0:4 (0:3). (mp) Der FC 08 Villingen hat im letzten Spiel der Vorrunde durch einen 4:0-Sieg im Aufsteigerduell bei der TSG Weinheim die Tabellenführung übernommen und profitierte dabei auch vom Spielausfall des bisherigen Spitzenreiters TSG Balingen beim SV Spielberg. So beenden die Nullachter als „Herbstmeister“ die überaus erfolgreiche Vorrunde.

Der zuletzt rotgesperrte Stjepan Geng rückte bei den Nullachtern wieder in die Anfangsformation. Dafür nahm Gianluca Serpa, der unter der Woche, wegen einer Erkältung kaum hatte trainieren können, zunächst auf der Auswechselbank Platz. Auf dem, durch Dauerregen, sehr tiefen Rasenplatz im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion übernahmen die Gäste vor lediglich 100 Zuschauern, sofort das Kommando. Die Mannschaft von Trainer Jago Maric wollte beim Schlusslicht gleich zeigen, dass sie gewillt war, auch das letzte Spiel der Vorrunde erfolgreich zu gestalten.

Nach sieben Minuten setzte sich Nullacht-Kapitän Benedikt Haibt über die linke Außenposition zielstrebig durch und seine präzise Hereingabe verwertete Nedzad Plavci aus kurzer Distanz zur frühen Führung für die Gäste. In der Folgezeit hatten die Gastgeber viel Mühe, weitere Gegentreffer zu vermeiden. So musste jeweils ein Weinheimer Spieler bei Chancen von Cristian Giles (15.) und Damian Kaminski (30.) auf der eigenen Torlinie retten. Die Nullachter spielten weiter munter nach vorne. Nachdem ein Freistoß von Tevfik Ceylan zunächst abgeblockt wurde, zog Pablo Gil aus rund zwölf Metern ab und markierte das 0:2 (41.

) für die Nullachter. Und die Gäste machten weiter ernst. Nach einer Ecke von Ceylan wurde der Ball am langen Pfosten verlängert und Daniel Niedermann hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz, den Ball zum 0:3 (45.)-Halbzeitstand über die Linie zu drücken.

Das gleiche Strickmuster drei Minuten nach der Pause: Erneut wurde eine Ecke verlängert. Diesmal war erneut Plavci zur Stelle und erhöhte mit seinem 14. Saisontreffer auf 4:0 (48.) für die Gäste. Die Weinheimer schienen in diesem Aufsteigerduell einer gehörigen Klatsche entgegenzusteuern. Aber in der Folgezeit schraubten die Nullachter deutlich zurück. Die letzte Konsequenz in der Offensive ließen die Gäste nun etwas vermissen und beließen es dabei, die Partie in der verbleibenden Zeit zu kontrollieren. So kamen die Gastgeber in der Schlussphase etwas besser ins Spiel, aber außer zwei Freistoßversuchen von Yigzaw Tesfagaber (mit fünf Treffern bester Torschütze der Weinheimer) und Fabrizio Romagnolo (90.) hatte das Schlusslicht nichts zu bieten. Und so erlebte Nullacht-Torhüter Christian Mendes, bei nasskalter Witterung, einen geruhsamen Nachmittag.

„Das war zum Abschluss der Vorrunde noch mal eine konzentrierte Leistung bei sehr schwierigen Platzverhältnissen. Nach dem 4:0 haben bei uns Konzentration und Druck deutlich nachgelassen, was aber verständlich war. Jetzt wollen wir uns in dieser Woche noch einmal gut vorzubereiten, damit wir am Samstag im letzten Spiel vor der Winterpause in Pforzheim noch einmal nachlegen können“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric nach dem deutlichen Sieg beim Schlusslicht. Tore: 0:1 Plavci (7.), 0:2 Gil (41.), 0:3 Niedermann (45.), 0:4 Plavci (48.). Schiedsrichter: Tobias Eisele (Münchingen). Zuschauer: 100.

FC 08 Villingen: Mendes, Gil, Ovuka (57. Serpa), Niedermann, Wehrle (46. Stark), Geng, Ceylan, Haibt, Plavci, Giles, Kaminski (57. Bruno).