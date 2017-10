Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen klettert auf Rang zwei

Nullachter feiern in Spielberg dritten Auswärtssieg. Beste Werbung für Spitzenspiel am kommenden Samstag

Fußball-Oberliga: SV Spielberg – FC 08 Villingen 1:3 (0:0). (mp) Der Siegeszug des FC 08 Villingen geht weiter. Mit dem 3:1 beim ehemaligen Regionalligisten SV Spielberg feierte der Aufsteiger den dritten Ligasieg in Folge und rückte mit 22 Punkten auf Platz zwei vor, einen Punkt hinter dem südbadischen Kontrahenten und Tabellenführer Bahlinger SC.

Gegenüber dem Pokalspiel unter der Woche (3:2-Sieg beim Landesligisten SV Au-Wittnau) gab es bei den Nullachtern drei Veränderungen in der Startaufstellung. Stammtorhüter Christian Mendes stand für Matthias Demmer wieder zwischen den Pfosten. Manuel Stark löste in der Viererkette Frederick Bruno ab und in der Offensive stand Cristian Giles wieder zur Verfügung und löste Damian Kaminski ab, der infolge einer Virusinfektion nicht hatte trainieren könnten.

Vor 250 Zuschauern begannen die Gäste sehr konzentriert und zielstrebig und ließen den Spielbergern, die zuvor immerhin sieben Zähler in drei Spielen geholt hatten, kaum die Möglichkeit, selbst die Initiative zu ergreifen. In der Defensive standen die Nullachter wieder gewohnt sicher und nach vorne hatte der Aufsteiger schon in der ersten Halbzeit zwei gute Torchancen. Zunächst scheiterte Cristian Giles in einer Eins-gegen-Eins-Situation an Spielbergs Torhüter Matthias Moritz und kurz darauf zog Tevfik Ceylan aus der Distanz ab, der Ball strich aber über die gegnerische Querlatte.

Auch nach der Pause blieben die Gäste ihrer Linie treu, setzten aus einer sicheren Defensive immer wieder Nadelstiche und hatten damit Erfolg. In der 62. Spielminute setzte sich Nedzad Plavci im Eins-gegen-Eins durch, bediente Tobias Weißhaar, der mit einem präzisen Zuspiel Cristian Giles in Position brachte. Der nutzte die Chance zur 1:0-Führung für die Maric-Elf. Gegen die nun konsterniert wirkenden Spielberger setzten die Nullachter sechs Minuten später nach. Erneut war Plavci der Ausgangspunk,t und der erneut überzeugende Weißhaar erhöhte in der 68. Spielminute auf 2:0. Villingen hatte nun ein klares Übergewicht und legte den entscheidenden, dritten Treffer nach. Nach Vorarbeit von Tevfik Ceylan überwand Giles mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag Spielbergs Torhüter Matthias Moritz. Mit dem 3:0 in der 74. Minute war die Partie gelaufen. Zwar kamen die Gastgeber in der 82. Minute durch Alexander Zimmermann zum 1:3, aber die Nullachter ließen in den letzten Spielminuten nichts mehr anbrennen.

Am Ende stand mit dem 3:1 der dritte Auswärtssieg in der laufenden Saison. Somit scheint für den nächsten Samstag (15.30 Uhr) im Spitzenspiel gegen den punktgleichen Tabellendritten und Regionalliga-Absteiger FC Nöttingen alles angerichtet aus Sicht der Nullachter. Tore: 0:1 Cristian Giles (62.), 0:2 Tobias Weißhaar (68.), 0:3 Cristian Giles (74.), 1:3 Alexander Zimmermann (82.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Marvin Maier (Windschläg).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark (77. Bruno), Ovuka, Niedermann, Serpa, Wehrle, Geng (81. Wagner), Weißhaar (74. Haibt), Ceylan, Giles (86. Kaminski), Plavci.

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir haben, wie eine Woche zuvor gegen Göppingen, eine konzentrierte und abgeklärte Leistung gezeigt. Spielberg hatte in der ersten Halbzeit überhaupt keine zwingende Torchance. Auch nach der Pause hatten wir das Spiel jederzeit im Griff und verdient gewonnen.“

Peter Hogen (SV Spielberg): „In der ersten Halbzeit sah ich uns nicht schlechter und somit auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit nutzten die Villinger ihre Chancen konsequent und gewannen durchaus verdient."