Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen klassisch ausgekontert

Nullachter verlieren Derby gegen TSG Balingen. Gastgeber in der Schlussphase zu offensiv

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Balingen 1:2 (0:1). Nach 25 Pflichtspielen kassierte der FC 08 Villingen wieder eine Heimniederlage. Diese war reichlich überflüssig, doch letztlich erwiesen sich die Balinger Gäste im Derby als die etwas abgezocktere Mannschaft.

Mit Tobias Weißhaar für Cristian Giles ging FC 08-Trainer Jago Maric in die angesichts des Wetters sehr gut besuchte Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst weitgehend. Die Nullachter bemühten sich zwar, kamen gegen die körperlich starke und gut organisierte Balinger Hintermannschaft jedoch allenfalls zu Halbchancen. TSG-Torhüter Marcel Binanzer, der den beim Warmmachen verletzten Julian Hauser vertrat, stand in der ersten Halbzeit nur selten im Mittelpunkt. Auf der Gegenseite galt dies genauso – bis zur 44. Minute: Eine Ecke von Kaan Akkaya wurde von der Villinger Hintermannschaft nur unzureichend geklärt. Lukas Foelsch traf den Ball ideal, und so stand es kurz vor der Pause 0:1.

In der zweiten Halbzeit hatte der FC 08 deutlich mehr Ballbesitz, fand aber nur wenig Mittel gegen den Gast, der seinerseits Konterchancen durch Hannes Scherer (47.), Adrian Müller (51.) und den eingewechselten Torjäger Patrick Lauble (70.) nicht optimal ausspielte. Erst eine Viertelstunde vor Schluss fanden die Nullachter zu ihrem gewohnten Kurzpassspiel, mit dem sie den Derby-Gegner in Verlegenheit brachten. Als Damian Kaminski sich auf der linken Seite durchsetzte, stand Nedzad Plavci da, wo ein Torjäger stehen muss und schoss den Ball zum umjubelten 1:1 nach 85 Minuten ein.

Angetrieben vom Publikum wollten die Villinger nun mehr und standen durch Plavci auch kurz vor dem 2:1, entblößten aber zu sehr die eigene Defensive. Das nutzten die Balinger mit einem Konter aus. Lauble spielte am 16-Meter-Raum einen Doppelpass, behielt vor FC 08-Schlussmann Christian Mendes die Nerven und machte drei Minuten vor Schluss das 1:2. Ein Schuss von Stjepan Geng war die einzige Restausbeute der Villinger, so dass die Heimniederlage feststand, während die Balinger ihren Auswärtssieg euphorisch feierten.

Kommende Woche beim nunmaligen Tabellenletzten Astoria Walldorf II will der FC 08 Villingen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Tore: 0:1 (44.) Foelsch, 1:1 (85.) Plavci, 1:2 (88.) Lauble. Gelbe Karten: Ovuka, Niedermann – Müller, Foelsch, Kurth. Zuschauer: 1500. Schiedsrichter: Dennis Boyette (Schwetzingen).

FC 08 Villingen: Mendes – Bruno, Ovuka, Niedermann, Stark (55. Serpa) – Weißhaar (61. Giles), Wehrle, Geng, Kaminski – Plavci, Ceylan

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Es war ein enges Spiel, bei dem ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen wäre. Insgesamt haben wir zunächst zu sehr auf lange Bälle gesetzt. Die Partie wirkte etwas zerfahren. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Nur nach dem 1:1 haben wir mit zu wenig mit Köpfchen gespielt und den Balingern somit den Siegtreffer ermöglicht. Wir haben aber erneut gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe mitgehalten, die zu den besten vier, fünf Teams der Liga zählt. Diese Niederlage wirft uns keineswegs um. Wir sind voll im Soll."

Ralf Volkwein (TSG Balingen): "Ich bin super glücklich, dass wir dieses Derby gewonnen haben. Insgesamt war es meines Erachtens aber kein gutes Spiel. Es wurde zuviel mit ,Langholz' agiert. Wir haben gut verteidigt, nach vorne bei den Kontern aber oft die falschen Entscheidungen getroffen. Insgesamt ist der Sieg nicht unverdient, aber vielleicht aufgrund des späten 2:1 etwas glücklich."