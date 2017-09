Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen kein typischer Aufsteiger

Nullachter setzen sich in der Spitzengruppe fest. VIP-Raum Thema bei Jahreshauptversammlung

Fußball-Oberliga: Außer drei hochverdienten Punkten in Walldorf zeigte der 4:0-Sieg des FC 08 Villingen beim Tabellenletzten noch etwas: Selbst durch ein Negativ-Erlebnis wie dem 1:2 gegen Balingen lässt sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen, sondern spielt ihre Stärken aus. Dabei war die Regionalliga-Reserve vermutlich der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt.

Mit breiter Brust: Cristian Giles, der für den angeschlagenen Tobias Weißhaar ins Team gerückt war, dürfte sich zudem mit seinem Auftritt sowie seinem 40-Meter-Tor weiteres Selbstbewusstsein geholt haben. Nur noch drei Zähler Rückstand hat der fünftplatzierte FC 08 auf den Tabellenführer, der nach Nöttingens 0:4-Klatsche in Freiberg nun Bahlinger SC heißt. Nur absolute Pessimisten im Villinger Lager zählen derzeit den Punkteabstand nach hinten zur Abstiegszone – dafür trat die Mannschaft von Trainer Jago Maric bislang zu homogen auf.

Kompliment von Kocher: Die Nullachter ernteten auch am Samstag Komplimente vom gegnerischen Trainer Andreas Kocher. „Villingen hat wirklich ein starkes Team und ist sicher kein typischer Aufsteiger.“ Ein Problem für Maric könnte allenfalls sein, dass die Erwartungen der Zuschauer, wie etwa im Heimspiel gegen Göppingen, nun wieder zu hoch sein könnten. Dies hatte der Coach schon vor Wochen bemängelt.

Torjäger: Allen voran zeigt sich Nedzad Plavci derzeit in bestechender Form. Zwei Tore steuerte der Offensivakteur auch am Samstag wieder bei, steht nun bei stolzen acht Treffern und hat die Führung in der Oberliga-Torschützenliste übernommen. „Es läuft momentan gut“, meint Plavci. Wichtiger sei aber der Erfolg der ganzen Mannschaft.

Comeback: Gut läuft es auch bei Benedikt Haibt, der nach seiner Langzeitverletzung am Samstag die ersten Einsatzminuten der Saison erhielt. In der 85. Minute kam der Kapitän in die Partie, weshalb er nicht mehr groß das Spiel gestalten, aber doch immerhin gemeinsam mit seinen Kollegen auf dem Platz den vierten Treffer bejubeln konnte. Am Samstag gegen Göppingen dürfte Haibt wohl schon wieder mehr Spielzeit bekommen – und Jago Maric um eine Option reicher sein.

Fortschritte: Zwei bis drei Wochen dürfte es hingegen noch dauern, ehe Pablo Gil wieder einsatzfähig ist. „Er ist sehr diszipliniert, professionell und arbeitet täglich mit unserem Fitnesscoach Claudio Sukale“, berichtet Nullacht-Geschäftsführer Gaetano Cristilli. Zu früh wird man den spanischen Abwehrchef sicher nicht wieder aufs Feld lassen, dafür soll er dann auch absolut fit sein. Gil selbst kann es kaum erwarten.

Versammlung: Am Mittwoch steht die Jahreshauptversammlung des FC 08 an. Öffentlichkeitswirksamster Punkt: Die geplanten VIP-Räumlichkeiten, die oben in der Tribüne des ebm-papst-Stadions entstehen sollen. Präsident Leo Grimm wird die Pläne ausführlicher vorstellen, mit einer Zustimmung der Mitgliederversammlung wird gerechnet. „Das Projekt ist für die Repräsentation und die weitere Entwicklung des Vereines sehr wichtig“, sagt Gaetano Cristilli. Schließlich wolle man sich dauerhaft in der Oberliga etablieren. Noch optimistischere Ziele will Cristilli in der Öffentlichkeit derzeit nicht in den Mund nehmen. „Eines nach dem anderen – wir haben jetzt erst den achten Spieltag absolviert.“