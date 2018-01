Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen kassiert satte Prämie für Turniersieg

Nullachter gewinnen Hallenturnier in Tuttlingen

Hallenfußball: (kat) Oberligist FC 08 Villingen hat am Sonntag das Turnier um den Aesculap-Cup in der Tuttlinger Mühlauhalle gewonnen. Als Belohnung durfte die von Co-Trainer Arasch Yahyaijan gecoachte Mannschaft neben dem Pokal auch einen Scheck in Höhe von 3000 Euro mit nach Hause nehmen.

In der Vorrunde taten sich die Villinger etwas schwer. Gegen Bezirksligist VfL Mühlheim mussten sie eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage einstecken. Zudem sah Torjäger Nedzad Plavci in dieser Begegnung die rote Karte. Die weiteren Vorrundenpartien gegen den SV Mühlhausen, den FV Walbertsweiler, den SV Zimmern II und den SC Tuttlingen II überstanden die Villinger jedoch schadlos und zogen als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein.

In der Runde der letzten Acht bekamen es die Villinger mit dem Verbandsligisten FC Albstadt zu tun. Durch die Tore von Dragan Ovuka und Benedikt Haibt setzte sich der Oberligist in einer spannenden Partie mit 2:1 durch.

Im Halbfinale trafen die Nullachter auf Gastgeber SC Tuttlingen. Teyfik Ceylan brachte die Villinger mit einem Freistoß in Führung. Benedikt Haibt erzielte das 2:0. Wiederum mit einem Freistoß-Treffer sorgte Ceylan für den 3:0-Endstand.

Das Finale gegen Landesligist Spvgg F.A.L. wurde zu einer eindeutigen Angelegenheit. Haibt, Ceylan und Christian Giles brachten die Nullachter schon frühzeitig mit 3:0 in Führung. Giles und Pietro Morreale machten den Turniersieg mit ihren Treffern zum 4:0 und 5:0 so gut wie perfekt. Dem Gegner gelang zwar noch das Ehrentor. Doch der starke Ceylan legte noch einen weiteren Treffer zum 6:1-Endstand nach.