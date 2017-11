Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen jubelt und Jago Maric verlängert

Schwarzwälder Oberligist gewinnt Heimspiel gegen Neckarsulm mit 2:1. Trainer unterschreibt Vertrag bis 2021

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Neckarsulmer SU 2:1 (1:0) – Mit einem glücklichen, aber umso wichtigeren Sieg in einem hitzigen Verfolgerduell vergrößerte der FC 08 seinen Vorsprung gegenüber Rang drei auf satte fünf Punkte. Eine weitere positive Nachricht verkündete der Verein nach der Partie: Trainer Jago Maric hat seinen Vertrag um drei Jahre bis Ende der Saison 2020/21 verlängert.

Bei den Nullachtern rutschte Daniel Niedermann für Manuel Stark in die Startformation, Pablo Gil besetzte derweil den rechten Außenverteidigerposten, um als dritter gelernter Innenverteidiger der Neckarsulmer Offensive mehr entgegenzusetzen, wie Maric erläuterte.

In der von Anfang an von Nickeligkeiten begleiteten Begegnung hatten die Neckarsulmer nach 18 Minuten die erste Großchance, als der agile Ouadie Barini von halblinks alleine auf FC 08-Torhüter Christian Mendes zulief, der jedoch ausgezeichnet parierte. Fünf Minuten später fiel die Führung für die Villinger: Cristian Giles setzte sich gegen zwei Gegner durch und packte aus gut 20 Metern einen Traumschuss aus, der ins Netz einschlug.

Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vor der Pause hatte Neckarsulm durch einen Freistoß von Adrian Beck, der abgefälscht wurde und hauchdünn über die Latte ging. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die giftige Atmosphäre schon auf die Auswechselbänke übertragen – Rudelbildung inklusive. In der Pause kam es im Kabinengang gar zu Handgreiflichkeiten zwischen Vertretern beider Mannschaften.

In Hälfte zwei nahmen die Gäste zunehmend das Heft des Handelns in die Hand, während die Nullachter nur noch einen gefährlichen Aufsetzer von Nedzad Plavci (57.) verzeichneten. Neckarsulm versuchte es immer wieder über die Flügel, wo die Gastgeber-Abwehr solide Arbeit verrichtete. Durch mangelnde Entlastungsmöglichkeiten nach vorne kam der Ball jedoch zu schnell wieder zurück. Philipp Seybold verzog noch aus sehr guter Position (70.). Doch zwei Minuten später jubelten die Gäste, nachdem Sebastian Kappes einen Freistoß von Beck per Kopf zum 1:1 ins Tor wuchtete. Weitere zwei Minuten später hätte sogar das 1:2 fallen können, doch Torjäger Beck schoss völlig freistehend aus sechs Metern gegen die Unterkante der Latte.

Die Nullachter begannen sich allmählich, mit dem Unentschieden anzufreunden, hatten aber in der Nachspielzeit noch einen Pfeil im Köcher: Der eingewechselte Routinier Mario Ketterer trat einen Freistoß in den Strafraum, der Ball kam über Daniel Niedermann und Dragan Ovuka zu Benedikt Haibt, der es erst per Kopf und dann per Fuß versuchte. Zunächst war unklar, ob der Ball wirklich über der Torlinie war? Doch der in Bestposition zum Geschehen stehende Schiedsrichterassistent zeigte „Tor“ an, worauf die Stimmung bei den rund1000 Besuchern im Friedengrund explodierte. Wenige Sekunden später war der glückliche Sieg der Villinger Tatsache. Vom Neckarsulmer Frust zeugte ein von Sebastian Kappes mit mehreren Tritten zerlegter Stuhl neben der Trainerbank. Bei den Nullachtern ging der Blick dagegen schnell wieder nach vorne. Heute steht in Freiburg die Auslosung der Halbfinalspiele im Südbadischen Pokal auf dem Programm und am Samstag gastiert die Maric-Elf beim Schlusslicht Weinheim

FC 08 Villingen: Mendes – Gil (73. Bruno), Niedermann, Ovuka, Serpa (77. Ketterer) – Kaminski, Wehrle, Haibt, Ceylan – Giles, Plavci (77. Weißhaar)

Tore: 1:0 (23.) Giles, 1:1 (72.) Kappes, 2:1 (92.) Haibt; Schiedsrichter: Lukas Heim (Waghäusel); Zuschauer: 1000

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ich bin natürlich sehr glücklich über diesen Heimsieg. Man hat in diesem Spiel wieder einmal gesehen, dass man im Fußball nie weiß, was passiert. Eigentlich hätte ich Neckarsulm offensiver erwartet. In der ersten Halbzeit ist unser Plan aufgegangen, danach nicht mehr. Doch wir haben alles versucht. Ich freue mich auf die weitere Zeit beim FC 08 Villingen.“

Thorsten Damm (Neckarsulm): „Ohne Punkte ist man begreiflicherweise etwas angefressen. Es war ein Top-Spiel auf gutem Niveau und ein unterhaltsamer Nachmittag, bei dem wir meines Erachtens mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Was die Eindrücke trübt, ist, in welcher Art und Weise wir von der gegnerischen Bank angegangen worden sind.“