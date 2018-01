Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen im Trainingslager

Nullachter drei Tage in Oberharmersbach

Fußball: (sum) Fußball-Oberligist FC 08 Villingen bricht heute, Freitag, zu einem dreitägigen Trainingslager auf, welches das Team von Trainer Jago Maric nach Oberharmersbach in die Ortenau führt. Im Rahmen des Aufenthaltes ist ein Testspiel gegen den gastgebenden Landesliga-Aufsteiger SV Oberharmersbach vereinbart worden, das am Samstag um 15 Uhr auf dem dortigen Kunstrasen angepfiffen wird. Mit dabei ist beim Trainingslager der komplette Kader mit Ausnahme des rekonvaleszenten Frederick Bruno, der frühestens nächste Woche wieder ins Lauftraining einsteigen wird. Dennoch könnte beim ersten Punktspiel am 10. Februar in Pforzheim mit Nedzad Plavci ein wichtiger Akteur fehlen, denn der Torjäger kassierte beim Hallenturniersieg des FC 08 Villingen in Tuttlingen eine rote Karte. „So etwas ist ärgerlich“, monierte Maric. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass der Verband keine Sperre ausspricht. Ebenfalls in Oberharmersbach dabei: Der bereits seit einigen Wochen getestete slowenische Torhüter, der schon für die Rückrunde verpflichtet werden könnte.

Neben Taktik-Training steht auch das „Teambuilding“ auf dem Programm. Maric: „Die Mannschaft ist schon eine Einheit, aber wir wollen noch enger zusammenwachsen.“ Nachdem die Nullachter in der vergangenen Woche witterungsbedingt eher im Sportstudio als auf dem Platz anzutreffen waren, freuen sich Trainer und Mannschaft, dass am Wochenende wieder draußen gekickt werden kann. „Der Aufenthalt in Oberharmersbach wird auf jeden Fall kein Urlaub“, verspricht Maric.

Platzbesichtigung: Als Tabellenzweiter hat der FC 08 Villingen aktuell gute Chancen, den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Deshalb wird am Dienstag ein Beauftragter der Regionalliga im Friedengrund vorbeischauen und mit den Klubverantwortlichen sowie Vertretern der Stadt Villingen-Schwenningen besprechen, ob das EBM-Papst-Stadion für diese Spielklasse geeignet wäre.