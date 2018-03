Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen holt zweimal Rückstand auf

Nullachter trennen sich von Bissingen 2:2. Ceylan und Haibt treffen für die Gastgeber

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FSV Bissingen 2:2 (1:1). Nach einem leistungsgerechten 2:2 in einem ansehnlichen Spitzenspiel bei widrigsten Bedingungen wartet der FC 08 Villingen zwar weiter auf den ersten Punktspielsieg 2018, konnte aber den Verfolger Bissingen auf Distanz halten.

Temperaturen um null Grad, eisiger Wind, dichter Nebel: Wer am Samstag den Weg zum Kunstrasenplatz im Friedengrund gefunden hatte, musste ein echter Fan sein. Das ohne Stjepan Geng und Damian Kaminski startende Heimteam zahlte das Kommen mit großem Engagement gegen einen spielstarken Gegner zurück. Nach fünf verhaltenen Minuten steigerten sich die Nullachter und kamen durch Cristian Giles zu zwei Halbchancen (7. und 14.). Dann aber zeigten die sehr gut besetzten Gäste ihre Klasse: Mit wenigen Stationen wurde der Ball gegen die zu weit aufgerückten Gastgeber an den Sechzehner gebracht. Marius Kunde schnappte sich den Ball und schob die Kugel an FC 08-Schlussmann Christian Mendes vorbei zur Gästeführung ein (22).

Damit war genau das eingetreten, was man im Villinger Lager hatte vermeiden wollen. Doch der FC 08 drängte fortan die Bissinger in die eigene Hälfte. Als sich Nedzad Plavci schön auf der linken Seite durchsetzte und nach innen passte, hatte Tobias Weißhaar Probleme mit der Ballannahme (33.). Umso überzeugender agierte Weißhaar zwei Minuten später mit einem perfekt abgestimmten hohen Pass auf Tevfik Ceylan, der nervenstark zum 1:1 einnetzte. Die letzte Chance vor der Halbzeit gehörte wieder dem Tabellendritten in Person von Marius Kunde, der jedoch aus guter Position das Tor verfehlte.

Aus der Pause kamen die Bissinger erneut agiler aus der Kabine, während dem Gastgeber zunächst der Zugriff fehlte. Dafür hatten die Villinger durch einen abgefälschten Schuss von Plavci nach 56 Minuten die erste gute Gelegenheit. Dann wendete sich das Blatt jedoch durch einen umstrittenen Strafstoß für die Gäste. Dragan Ovuka sollte Alexander Götz gefoult haben. Luca Wöhrle traf im zweiten Anlauf, nachdem Mendes zunächst pariert hatte (60.). "Das war kein Elfmeter", war sich FC 08-Trainer Jago Maric sicher.

Würden die Nullachter nochmals zurückkommen? Ja! Eine schöne Flanke von Plavci auf Kapitän Benedikt Haibt, dessen Kopfball noch abgewehrt wurde. Doch Haibt war erneut zur Stelle und erzielte das 2:2 in der 64. Minute. Bissingen drängte nun auf den dritten Treffer, doch Yannick Toth (70.) und insbesondere Peter Wiens (79.) verpassten aus guter Position. In den Schlussminuten kam der FC 08 wieder stärker auf. Ein Gewaltschuss aus 28 Metern durch den eingewechselten Danilo Cristilli hätte fast noch für das Happy-End gesorgt, doch Bissingens Torhüter Sven Burkhardt parierte ausgezeichnet. Somit blieb es beim Unentschieden, das den Villingern etwas mehr nutzen dürfte als dem FSV. Am Freitag muss der FC 08 zum souveränen Tabellenführer nach Balingen. Tore: 0:1 (22.) Kunde, 1:1 (35.) Ceylan, 1:2 (60.) Wöhrle, 2:2 (65.) Haibt. Gelbe Karten: Wöhrle, Lindner. Zuschauer: 450. Schiedsrichter: Michael Kimmeyer (Gießen).

FC 08 Villingen: Mendes – Stark, Ovuka, Gil, Serpa – Weißhaar, Wehrle, Haibt (72. Niedermann), Ceylan (84. Cristilli) – Plavci, Giles.

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ich bin zufrieden. Mein Team hat immerhin zweimal einen Rückstand aufgeholt und tolle Moral bewiesen. Es fehlt uns zwar noch etwas die Frische, aber wir kämpfen uns Stück für Stück zurück. Es war ein gutes Spiel mit einem gerechten Unentschieden.“

Andreas Lechner (Bissingen): „Es war eine ausgeglichene Partie, das Ergebnis geht in Ordnung. Ich bin aber nicht so zufrieden mit meiner Mannschaft, weil wir uns jeweils nach der Führung den Schneid haben abkaufen lassen. Einige Spieler haben geglaubt, es geht auch mit fünf oder zehn Prozent weniger.“