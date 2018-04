Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen holt Valentin Vochatzer

Ehemaliger Jugendspieler der Nullachter kehrt zurück

Fußball-Oberliga: (sum) Der FC 08 Villingen arbeitet weiter intensiv an der Mannschaft für die kommende Saison. Mit Valentin Vochatzer (23) stellte der Sportliche Leiter des FC 08, Mario Ketterer, am Samstag im Rahmen des Heimspiels gegen Backnang (3:1) einen weiteren Neuzugang für nächste Saison vor. Der flexibel einsetzbare Defensivspezialist hat bereits in der Jugend beim FC 08 gespielt und wechselte dann nach Unterhaching, Garching (Regionalliga Bayern), Reutlingen und zu den Stuttgarter Kickers.

Zuletzt trug Vochatzer das Trikot des Karlsruher SC II, bei dem er Oberliga-Stammspieler ist und somit auch am Dienstag gegen den FC 08 auflaufen wird. "Wir haben ihn noch schnell verpflichtet, damit wir gegen die KSC-Reserve mit 12 gegen 10 spielen können", scherzte Ketterer. "Valentin hat eine gute Ausbildung und ist trotz seines geringen Alters schon ein routinierter Akteur mit über 100 Oberligaspielen. Er wird uns helfen", sagte Nullacht-Trainer Jago Maric.