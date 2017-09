Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen hofft gegen TSG Balingen auf 1500 Fans

Oberliga-Derby verspricht attraktiven Fußball

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Balingen (Samstag, 15.30 Uhr). Etwa 1030 Zuschauer haben bislang im Schnitt die Heimspiele des FC 08 Villingen in dieser Saison besucht. Am Samstag könnte der Schnitt noch gesteigert werden, denn es steht das Derby gegen die TSG Balingen an. Das verspricht ein attraktives Spiel zu werden, denn beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in starker Form.

Die TSG Balingen ist eher schleppend in die Spielzeit gestartet, hat aber in den letzten Partien eindrucksvoll gezeigt, weshalb FC 08-Trainer Maric den kommenden Gegner „auf jeden Fall als Team des oberen Tabellendrittels“ bewertet. „Die Balinger haben in den letzten Jahren immer mehr Akzente auf das Spielerische gelegt, was sicher auch ein Verdienst von Ralf Volkwein ist“, so Maric. Der Balinger Trainer gibt das Kompliment zurück und erachtet den FC 08 als „brutal stark“. Maric rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel, bei dem es seiner Meinung nach sehr eng werden dürfte.

Sehr eng wird es auch für Villingens Mittelfeldabräumer Daniel Wehrle, der unter der Woche mit Leistenproblemen pausieren musste. Sein Einsatz am Samstag scheint derzeit noch fraglich. Keine Optionen sind weiterhin FC 08-Kapitän Benedikt Haibt, der noch mindestens eine Woche braucht, und Pablo Gil, der sich am Montag einer Arthroskopie unterziehen muss. „Bei weiteren Ausfällen würde es schon eng“, befürchtet Jago Maric. Der Coach fordert dennoch von seiner Mannschaft, mit viel Selbstbewusstsein in die Partie zu gehen. Maric rechnet mit einem Spiel, bei dem Kleinigkeiten über den Sieg entscheiden dürften. „Dennoch wollen wir natürlich auch diese drei Punkte holen“, sagt Villingens Trainer.

Um auch vom Spielfeldrand die notwendige Rückendeckung zu haben, hoffen die Gastgeber auf die lautstarke Unterstützung der Zuschauer im Friedengrund. Auf 1500 Besucher hofft FC 08-Geschäftsführer und Sportlicher Leiter, Gaetano Cristilli. Die Wettervorhersage für Samstag ist allerdings nicht optimal. Angesichts dessen, dass die Nullachter bei ihren bisherigen Auftritten eindrucksvoll Werbung in eigener Sache betrieben haben, scheint die anvisierte Zahl unabhängig von der Witterung nicht unrealistisch: „Balingen wird sicherlich auch einige Fans mitbringen. Wenn außerdem alle wiederkommen, die bei unserem letzten Heimspiel gegen Freiberg dabei waren, wird es sicher eine schöne Kulisse“, so Maric.