Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen erwartet frustrierten Gegner

Nullachter spielen gegen Göppinger SV. Gastgeber wollen in der Spitzengruppe bleiben

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC 08 Villingen hat sich nach dem 4:0-Sieg in Walldorf in der Spitzengruppe der Oberliga festgesetzt und möchte die gute Tabellenposition mit einem weiteren Erfolg gegen Göppingen untermauern.

Bei den württembergischen Gästen war nach der Leistung beim 0:3 in Balingen Feuer unterm Dach. Von „Arbeitsverweigerung“ war nach den 90 Minuten sogar die Rede. Villingens Trainer Jago Maric erwartet deshalb eine bis in die Haarspitzen motivierte gegnerische Mannschaft, die bei acht Punkten aus acht Spielen mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden ist. „Göppingen wird mit Frust anreisen. Darauf müssen wir uns einstellen“, sagt der FC 08-Coach. Er sieht im Vorjahresaufsteiger ein zweikampfstarkes und körperlich robustes Team. Maric: „Wir werden unbedingt gegenhalten müssen, dann haben wir auch eine Chance, Zählbares zu erreichen.“ Insbesondere auf die gefährlichen Göppinger Konter, die häufig über Kevin Dicklhuber vorgetragen werden, gelte es aufzupassen. „Wir dürfen keinen Milimeter von unserer Linie abweichen“, schärft Maric seinen Akteuren ein.

Bei den Nullachtern soll Benedikt Haibt je nach Spielverlauf wieder Einsatzzeit bekommen. Für die Startformation ist der Kapitän jedoch am Samstag wohl noch keine echte Option. Weitere Ausfälle im Nullacht-Kader sind derzeit nicht zu beklagen. Allerdings war Frederick Bruno in der ersten Wochenhälfte krank und konnte nicht trainieren. Maric: „Da müssen wir erst abwarten, ob es für ihn reicht.“ Die Genesung von Pablo Gil nach seiner Arthroskopie macht derweil gute Fortschritte: „Er ist brutal ehrgeizig und wird sofort wieder voll loslegen, sobald er grünes Licht bekommt“, sagt Maric. Dies dürfte jedoch noch ein, zwei Wochen dauern.

In der Offensive scheint Cristian Giles nach seiner starken Leistung in Walldorf ein Kandidat für die Startelf. Falls Tobias Weißhaar voll belasten kann, träfe dies jedoch auch für den Mittelfeldmann zu. So oder so hoffen die Nullachter auch beim Heimspiel gegen Göppingen auf regen Besuch, nachdem es bislang in dieser Saison im Friedengrund durchweg erfreuliche Zuschauerzahlen zu vermelden gab.