Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen erwartet die "Mannschaft der Stunde"

Nullachter gegen den SV Sandhausen II. Gäste lassen mit starken Ergebnissen aufhorchen

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Sandhausen II (Samstag, 15.30 Uhr). Zum Ende der Marathonserie von vier „Englischen Wochen“ in Folge empfangen die Nullachter die „Oberliga-Mannschaft der Stunde“ im ebm-papst-Stadion: Der SV Sandhausen II ließ in den letzten Tagen zunächst mit einem 7:0 (!) in Spielberg und dann am Dienstag mit einem 5:1 gegen Backnang gewaltig aufhorchen. Der Klassenerhalt für die Zweitliga-Reserve soll auf jeden Fall unter Dach und Fach gebracht werden, lautet das erklärte Ziel der Nordbadener. „In dieser Deutlichkeit haben mich die Ergebnisse schon überrascht. Allerdings ist auch klar, dass Sandhausen über viel fußballerische Qualität verfügt“, sagt der Trainer des FC 08 Villingen, Jago Maric. Die Mannschaft habe sich ganz offensichtlich inzwischen gefunden.

Für die Nullachter wird die Partie gegen die Sandhäuser hingegen zu einer echten Kraftprobe im doppelten Sinne. Maric: „Natürlich ist der Akku bei vielen ‚Spielern inzwischen fast leer, aber wir wollen nochmal alles in die Waagschale werfen.“ Etwas Hoffnung macht, dass Cristian Giles inzwischen wohl soweit wieder hergestellt ist, dass der Stürmer eine echte Alternative sein könnte. Bei Tobias Weißhaar und insbesondere bei Kapitän Benedikt Haibt dürfte es hingegen auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauslaufen, ob sie spielen können oder nicht.

Auf dem Wege der Besserung, aber noch nicht bereit für einen Einsatz sind derweil Manuel Stark, Frederick Bruno und Damian Kaminski. „Wir werden bei allen Akteuren kein unnötiges Risiko eingehen. Es folgen ja noch weitere wichtige Partien“, sagt Maric. Beispielsweise das Südbadische Pokalfinale am Pfingstmontag, 21. Mai, in Lahr gegen den SV Linx, dessen Anstoßzeit am Donnerstag auf 14.30 Uhr festgelegt wurde. Tickets für dieses Spiel gibt es bei Reservix. Busfahrten zum Finale in Lahr können zum Preis von 12 Euro bei Rapp-Reisen (Telefon 07725 / 9155 900 oder per Mail info@rapp-bus.de) gebucht werden.

Zurück zur Partie am Samstag: Jago Maric erwartet ein gut mitspielendes Gästeteam. „Eigentlich liegt uns das, denn vielleicht bekommen wir so etwas mehr Räume.“ Wichtig sei angesichts der permanenten Spielbelastung aber auch, gut zu dosieren: „Nicht, dass uns nach 60 Minuten die Kraft ausgeht.“ Von den „Englischen Wochen“ unbelastet ist derweil FC 08-Torjäger Nedzad Plavci, der gegen Sandhausen aufgrund seiner Sperre letztmalig zuschauen muss, ab kommenden Freitag in Reutlingen aber wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Die Ausgangslage: Während die Meisterschale an die TSG Balingen bereits vergeben scheint, hat der FC 08 Villingen als Tabellenzweiter einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Freiberg und fünf Zähler auf den FSV Bissingen. Genau diese beiden Mannschaften treffen am Samstag in einem Derby in Bissingen aufeinander. Vorläufig wollen die Nullachter sich aber ausschließlich auf sich selbst konzentrieren. Das war noch immer der beste Weg, um erfolgreich zu sein.