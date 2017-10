Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen erhält auch Glückwünsche vom Kaiserstuhl

Große Euphorie bei Nullachtern nach 5:2-Sieg gegen Nöttingen

Fußball-Oberliga: Eine solche Stimmung wie am Samstag gab es im Friedengrund schon lange nicht mehr: Schon bevor feststand, dass der FC 08 Villingen neuer Tabellenführer der Oberliga sein würde, gab es Sprechchöre, La-Ola bei den Auswechslungen und ausgelassene Freude in den letzten 20 Minuten der Partie gegen den FC Nöttingen. Trainer Jago Maric kam nach dem 5:2 gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus und erntete beim Betreten des VIP-Zeltes Ovationen von den vollbesetzten Rängen, ehe er sich insbesondere bei der Stadt für die Pflege des Rasens und bei Fitnesstrainer Claudio Sukale bedankte. „Das ist schon ein Wahnsinnstag – aber die Mannschaft hat sich das alles redlich verdient“, sagte FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli. Der war nicht zuletzt erfreut darüber, dass die Mannschaft in einer wichtigen Partie vor großer Zuschauerkulisse beste Werbung für die ausstehenden drei Heim-Punktspiele des Jahres gemacht hatte. Zudem gab es telefonische Glückwünsche von Seiten des in sensationeller Manier mit 0:6 gegen Oberachern entthronten Spitzenreiters Bahlinger SC: Dessen Vize Hans-Joachim Meyer gratulierte Cristilli fair „zu Tabellenführung und Zuschauerzahl“.

Homogene Mannschaft: Worauf Maric nach der Partie insbesondere abzielte, war die homogene Mannschaftsleistung, wobei Nedzad Plavci und Tobias Weißhaar herausragten, niemand aber groß abfiel. Und: Die Qualität der Eingewechselten, namentlich Benedikt Haibt, Damian Kaminski, Frederick Bruno und Routinier Mario Ketterer, verdeutlichten, dass der FC 08 sich vor keinem Gegner verstecken muss, wenn er vom Verletzungspech weitgehend verschont bleibt. „Das ist schon toll, wie es läuft“, sagte auch Torschütze und Vorbereiter Tobias Weißhaar, der in der vergangenen Saison schon die Fußballschuhe weit gehend an den Nagel hatte hängen wollen. „Ich bin sehr froh, dass er wieder Lust aufs Kicken hat“, sagte Maric. Das hat Weißhaar, auch wenn ihn immer noch Hüftschmerzen plagen. „Unverändert, aber es geht schon“, sagte der 28-Jährige auf die Frage nach seinem körperlichen Befinden.

Defensivmann als Stürmer: Das Tüpfelchen auf das i in der torreichen und rassigen Partie gegen Nöttingen setzte Frederick Bruno, der in der Nachspielzeit den fünften FC 08-Treffer beisteuerte, nachdem er in seinen fünf Einsatzminuten kurzerhand vom gelernten Verteidiger zum Stürmer umfunktioniert worden war. „Ich habe unseren Offensivleuten gut zugeschaut“, lachte Bruno. Er spiele zwar lieber in der Defensive – „aber für Jago Maric gehe ich auch gerne mal in den Sturm“. Dass er lange Zeit auf der Bank Platz nehmen musste, trug Bruno mannschaftsdienlich mit Fassung: „Wobei natürlich jeder Fußballer lieber 90 Minuten lang spielt.“

Am Crepestand: Dubravko Kolinger, Trainer des erklärten Titelfavoriten aus Nöttingen, analysierte die Partie sachlich und wollte die Personalnot vor allem in der Defensive nicht als Ausrede gelten lassen. Angesichts von 13 Gegentoren in den drei letzten Auswärtsspielen war offensichtlich, wo die Nordbadener derzeit der Schuh drückt, wenngleich der Regionalliga-Absteiger auch im Sturm nicht in Bestbesetzung agierte. Nöttingens Torjäger Ernesto de Santis ist noch rot-gesperrt, und sein Pendant Michael Schürg wurde erst 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. Kolinger und Maric wussten im Rahmen der Pressekonferenz noch von einer überraschenden Begegnung in den Sommerferien in Kroatien zu berichten, bei der die Coaches schon etwas über Fußball gefachsimpelt hatten. Maric erzählte: „Ich kannte Dubravko schon von früher und war sehr erstaunt, ihn mitten in Kroatien zu sehen – und zwar rein zufällig an einem Stand, weil meine Kinder unbedingt Crepes wollten.“ Kolingers Konter: „Nicht nur die Kinder – du wolltest auch unbedingt ein Crepe.“

Gil braucht noch Zeit: Bei allem samstäglichen Spaß ließ Maric keinen Zweifel daran, dass man die künftigen Aufgaben mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie zuletzt angehen werde. Mitaufsteiger TSG Backnang, der die fünfte Niederlage in Folge kassierte, wird am Samstag der nächste Gegner sein. Maric: „Für uns hat sich nicht viel geändert – wir werden weiter seriös arbeiten, denn zum Abheben besteht überhaupt kein Grund.“ Die Partie in Backnang wird weiter ohne Pablo Gil über die Bühne gehen. „Er arbeitet viel mit Claudio Sukale, ist aber noch nicht voll im Mannschaftstraining und braucht noch etwas Zeit“, so Maric.