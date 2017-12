Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen bestreitet vier Testspiele

Winter-Vorbereitung des Fußball-Oberligisten steht fest

Fußball-Oberliga: (kat) Am Montag, 8. Januar, startet der FC 08 Villingen in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. Trainer Jago Maric hat bis zum ersten Pflichtspiel am Samstag, 10. Februar, beim 1. CFR Pforzheim, vier Testspiele vereinbart. Zudem absolviert die Mannschaft vom 26. bis 28. Januar ein Trainingslager in Oberharmersbach.

Die erste Vorbereitungspartie bestreitet der Oberliga-Tabellenzweite am Samstag, 20. Januar, beim FC Winterthur. Im Rahmen des Trainingslagers spielen die Villinger gegen den Landesligisten SV Oberharmersbach.

Testspiel Nummer drei ist am Sonntag, 4. Februar, beim Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Im vierten und zugleich letzten Vorbereitungsspiel gastieren die Nullachter ebenfalls im Hegau bei einem Verbandsliga-Team. Am Mittwoch, 7. Februar, spielen sie gegen den FC Singen. Drei Tage später geht es in Pforzheim erstmals 2018 um Punkte. Das erste Heimspiel der Villinger ist am Samstag, 17. Februar, gegen das Südbaden-Derby gegen den Bahlinger SC.

Am heutigen Samstag reisen die Nullachter nach Balingen. Dort wollen sie beim Sparkassen-Cup ihren Turniersieg aus dem Vorjahr wiederholen.