Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen beim Schlusslicht klarer Favorit

Nullachter gastieren in Weinheim. Aufsteiger schon jetzt klar abgeschlagen

Fußball-Oberliga: TSG 62/09 Weinheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14.30 Uhr). Nach der hart umkämpften Partie gegen Neckarsulm wartet auf den FC 08 ein auf dem Papier leichterer Gegner: Schlusslicht Weinheim.

Die TSG errang vergangene Saison den Titel in der Verbandsliga Nordbaden. Doch dann fiel die Mannschaft beinahe komplett auseinander und die Verantwortlichen mussten vorwiegend Spieler aus tieferen Klassen verpflichten, um den Kader zu füllen. Immer wieder ließ Weinheim in der bisherigen Oberliga-Saison zwar aufhorchen und führte vergangene Woche zwischenzeitlich auch in Reutlingen mit 2:1, doch letztlich fehlte die Konstanz über 90 Minuten. In Reutlingen gab es nach einem Einbruch in der zweiten Hälfte eine 2:6-Klatsche. Die Tabelle weist für den Aufsteiger sieben Zähler und ein Torverhältnis von minus 34 auf. Mit bereits neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 14 dürften hinter den Kulissen bereits wieder die Planungen für die Verbandsliga laufen. Seit sieben Spielen wartet das Team von Trainer Christian Schmitt auf Zählbares, auswärts ist die TSG noch sieglos.

Ein sanftes Ruhekissen ist die Weinheimer Bilanz für Nullacht-Trainer Jago Maric nicht: „Wir haben vor Weinheim Respekt und wissen, dass wir unser Leistungsvermögen gegen jeden Gegner abrufen müssen.“ Auch die mehr als dreistündige Anfahrt vom Schwarzwald an die Bergstraße erfreut Maric nicht gerade. „Wenn wir konzentriert bleiben, bin ich aber dennoch guter Dinge, dass wir genügend Torchancen herausspielen, um die Partie für uns zu entscheiden.“

Hochtrabenden Erwartungen von einem Kantersieg erteilt der Trainer aber eine Absage: „Für uns geht es um drei Punkte – vor allem die wollen wir erreichen. Wenn wir uns dann noch als treffsicher erweisen, wäre das natürlich umso schöner, aber es ist nicht das Kernziel. Wir wollen einfach ein gutes Spiel abliefern.“ Maric weiß genau, dass es immer mal einen Tag geben kann, an dem seine Mannschaft nicht überzeugt: „In Backnang beispielsweise waren fast alle Spieler ziemlich neben der Kappe.“ Doch der Coach ist guter Dinge, dass sein Team daraus gelernt hat. Zumal er am Samstag einige Alternativen hat, denn zum ersten Mal in dieser Saison ist der komplette Kader einsatzfähig. Stjepan Geng hat seine Rot-Sperre abgesessen und aktuell ist kein Akteur krank oder verletzt. Gute Voraussetzungen für die beiden letzten Spiele des Kalenderjahres. Maric: „Wir haben auch auf der Bank einiges an Qualität. Das macht es leichter.“