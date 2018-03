Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Zwei Traumtore von Giles und Plavci

2:2 im Topspiel zwischen Balingen und Villingen. Nullachter vor 2200 Besuchern zweimal in Führung

Fußball-Oberliga: TSG Balingen – FC 08 Villingen 2:2 (1:1). Top-Spiel, Flutlicht, volles Haus, und vier Treffer: Dennoch hielt das Oberliga-Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer TSG Balingen und Verfolger FC 08 Villingen trotz zweier Traumtore den hohen Erwartungen nur phasenweise stand. Nach diesem Unentschieden bleibt es beim Sechspunkte-Vorsprung von Tabellenführer Balingen vor Verfolger Villingen.

Bis Donnerstag hatte die Austragung des Duells aufgrund des Wintereinbruchs noch auf Messers Schneide gestanden. Am Freitag war der Rasen in der mit 2200 Zuschauern brechend vollen Bizerba-Arena zwar bespielbar, präsentierte sich aber nur in einem mäßigem Zustand. Villingens Trainer Jago Maric änderte seine Startelf gegenüber dem 2:2 gegen Bissingen auf einer Position: Für den angeschlagenen Kapitän Benedikt Haibt kehrte Stjepan Geng wieder zurück in die Anfangsformation. Die grippekranken Damian Kaminski und Danilo Cristilli waren nicht rechtzeitig fit für den Oberliga-Kracher.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens übernahmen die Gäste die Initiative. Die erste Offensivaktion hatte Teyfik Ceylan, der nach acht Minuten ansatzlos aus gut 22 Metern volley abzog. Balingens Torhüter Marcel Binanzer parierte aber sehenswert. Nach zwölf Minuten war es dann passiert: Villingen kombinierte sich schön über die rechte Seite durch. Tobias Weißhaar flankte präzise auf den Elfmeterpunkt, wo Cristian Giles per sehenswertem Seitfallzieher der Kategorie „Tor des Monats“ in die rechte untere Ecke traf. Da staunten selbst die Balinger Fans nicht schlecht.

Der Tabellenführer musste sich kurz schütteln, zeigte dann aber selbst gute Aktionen. Eine Freistoßflanke von rechts köpfte TSG-Kapitän Manuel Pflumm nur knapp über das Tor. Besser machte es sein Mitspieler Kaan Akkaya, der in Minute 22 den Ausgleich besorgte. Mit einer der wenigen flüssigen Ballstafetten spielten sich die Gastgeber in den Strafraum, als Torjäger Patrick Lauble zum Schuss kam. FC 08-Schlussmann Christian Mendes parierte zunächst stark, war aber beim Nachschuss von Akkaya machtlos.

In der Folge setzten beide Mannschaften auf lange Bälle als bevorzugtes Stilmittel. Einen davon verlängerte Giles in Minute 27 auf Nedzad Plavci, der in den Strafraum eindrang und von Manuel Pflumm elfmeterreif gefoult wurde. Die Pfeife des schwachen Schiedsrichters Tobias Fritzsch blieb zum Ärger der Nullachter aber stumm. Bis auf einen Weißhaar-Kopfball zehn Minuten vor der Pause, der das Ziel knapp verfehlte, spielte sich das Geschehen bis zur Halbzeitpause im Mittelfeld ab.

Nach dem Seitenwechsel passierte eine Viertelstunde nichts, ehe das nächste Traumtor fiel. Eine unzureichend abgewehrte Ceylan-Ecke landete bei Villingens Torjäger Nedzad Plavci, der vom rechten Strafraumeck aus volley abzog. Der Ball senkte sich unhaltbar in die lange Ecke. Doch diese Villinger Führung hatte nur fünf Minuten Bestand. Bei einer harmlosen Flanke aus dem Halbfeld fehlte die Abstimmung zwischen Dragan Ovuka und Schlussmann Mendes. Lauble spritzte dazwischen und verlängerte die Hereingabe zum 2:2 ins Netz. Das Spiel begann erneut bei null. Würden die Nullachter ein drittes Mal vorlegen? Nein. Beide Mannschaften begnügten sich in der Schlussphase mit dem leistungsgerechten Remis. Tore: 0:1 (12.) Giles, 1:1 (22.) Akkaya, 1:2 (62.) Plavci, 2:2 (67.) Lauble. Gelbe Karten: Akkaya, Seemann/ Giles, Plavci. Zuschauer: 2200. Schiedsrichter: Tobias Fritzsch (Mainz).

TSG Balingen: Binanzer (Tor) – Kurth, Pflumm, Schmitz, Müller (74. Pettenkofer) – Guarino, Schuon, Foelsch, Schreyek (65. Seemann), Akkaya – Lauble.

FC 08 Villingen: Mendes (Tor) – Stark, Gil, Ovuka, Serpa – Ceylan, Wehrle, Geng (62. Niedermann), Weißhaar – Plavci (Chiurazzi), Giles.

Trainerstimmen

Bildergalerie vom Oberliga-Spitzenspiel: www.suedkurier.de/sportfotos

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Es war ein spannendes und gutes Auswärtsspiel meiner Mannschaft. Wir haben mutig nach vorne gespielt und zwei schöne Tore erzielt. Was das Team bei einem defensiv starken Gegner geleistet hat, war sehr gut. Deshalb bin ich enttäuscht, dass wir uns nicht für die Leistung belohnt haben. Der Ausgleich zum 2:2 war unnötig, da waren wir zu unkonzentriert."

Ralf Volkwein (TSG Balingen): "Es war kein gutes Spiel meiner Mannschaft. Vielleicht haben die ganzen Vorberichte und die Kulisse lähmend gewirkt. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, weil Villingen aggressiver war. Das 0:1 durch Giles war sensationell. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben."