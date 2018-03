Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Zu kalt für Applaus

Nullachter mit 2:2 gegen Bissingen zufrieden. Mario Ketterer hat alle Hände voll zu tun

Fußball-Oberliga: „Pfeif ab“, ruft man als Fan dem Schiedsrichter meist nur entgegen, wenn die eigene Mannschaft knapp in Führung liegt. Dass der Ruf am Kunstrasen des Friedengrundes am Samstagnachmittag gleich mehrfach ertönte, war jedoch primär der beißenden Kälte geschuldet. Nach 90 Minuten plus Pause waren die Besucher derart durchgefroren, dass sie ihre Hände nicht einmal mehr zum Schlussapplaus nutzen konnten. Im etwas (aber nicht viel) wärmeren VIP-Zelt des FC 08 Villingen überwog schließlich die Ansicht, dass das 2:2 gegen den FSV Bissingen leistungsgerecht sei und man damit einigermaßen zufrieden sein könne.

Unsportlich: Der Bissinger Stürmer Marius Kunde hatte derweil Probleme, sich mental auf die richtige Temperatur einzustellen. Nach der Partie verweigerte er nicht nur Pablo Gil den Handschlag, sondern pöbelte diesen und auch noch umstehende Personen an.

Souverän: Umso souveräner trat dagegen Kundes Trainer Andreas Lechner bei der Pressekonferenz auf: Lechner ließ sich auch nicht dadurch aus dem Konzept bringen, dass ihm Stadionsprecher Bernd Lösselt den zusätzlichen Namen „Garcia“ verpasste. So heißt aber Lechners Nachfolger. Der Name war versehentlich auf die offizielle Spielaufstellung geraten.

Technische Probleme: Aufgrund von Problemen mit der Mikrofonanlage mussten die 450 Besucher auf Ansagen oder Musik aus dem Lautsprecher verzichten. Aus diesem Grunde fiel auch die Schweigeminute aus, die eigentlich für den verstorbenen früheren Geschäftsführer Wolfgang Gerster geplant war. Diese soll nun eventuell bei der nächsten Partie nachgeholt werden.

Im Stress: Kaum im Amt, hat der neue Sportliche Leiter des FC 08 Villingen, Mario Ketterer, bereits alle Hände voll zu tun. „Er bringt eine überragende Leistung“, lobte FC 08-Trainer Jago Maric seinen früheren Mitspieler. „Krass“ nannte Ketterer selbst den aktuellen Zeitaufwand, der nötig sei, um die Mannschaft für die kommende Saison zu formen. Der ehemalige Profi ist guter Dinge, bald noch weitere Vertragsverlängerungen vermelden zu können. In Sachen Nedzad Plavci sind die Nullachter „sehr optimistisch“, dass der Torjäger auch kommende Saison bei ihnen spielt. Plavci hatte zunächst beim 1. FC Rielasingen-Arlen einen Vertrag unterschrieben, will nun aber doch beim FC 08 Villingen bleiben (siehe Artikel auf dieser Seite).

Gespräche mit Spaniern: Nachdem die Verträge von neun Spielern bereits verlängert wurden, stehen nun die Verhandlungen mit den beiden Spaniern im Team des FC 08 Villingen ganz oben auf der Prioritätenliste. „Ich habe mit den Beratern von Pablo Gil und Christian Giles gesprochen. Das sind sehr nette Leute. Weitere Gespräche werden in den nächsten ein bis zwei Wochen folgen. Wir wollen beide Spieler behalten“, beschreibt Ketterer den Stand der Verhandlungen.

Drei Fragezeichen: Stjepan Geng wurde nach seinem Schwindelanfall bei der Partie in Freiberg nun gegen Bissingen geschont. Zudem mussten Tevfik Ceylan (Krämpfe) und Benedikt Haibt (Oberschenkelmuskulatur) die Partie am Samstag vorzeitig beenden. Trainer Jago Maric hofft, dass alle drei am Freitag in Balingen wieder am Ball sein können, wobei das größte Fragezeichen wohl hinter Benedikt Haibt steht. „Egal wer spielt, wir werden uns in Balingen zerreißen“, kündigte Maric an.